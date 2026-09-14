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La sinistra che non c’è, Fausto Bertinotti presenta il suo libro a Cetara

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Redazione Gazzetta di Salerno
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Martedì 15 settembre l’incontro conclusivo della rassegna letteraria realizzata in collaborazione con Feltrinelli.

Sarà Fausto Bertinotti il protagonista del nuovo e importante appuntamento che, martedì 15 settembre, concluderà al Cetus Hotel di Cetara la rassegna letteraria “E il mare s’addorme alla sua riva” ideata da Rosaria Chechile, owner del Cetus Hotel, realizzata in collaborazione con Feltrinelli, con il patrocinio del Comune di Cetara e la curatela artistica del giornalista Stefano Pignataro.

Bertinotti presenterà il suo libro “La sinistra che non c’è”, dedicato a una riflessione sulla crisi profonda della sinistra istituzionale e riformista e sulla necessità di ricostruire un rapporto tra l’azione politica e le questioni concrete che attraversano la società civile, in un dialogo aperto con Tino Iannuzzi sui temi e le riflessioni al centro del volume.

L’incontro avrà inizio alle ore 18:30.

La partecipazione è libera fino a esaurimento dei posti disponibili.

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