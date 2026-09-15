Serata Regimen San Matteo, venerdì 18 al Tasso

Torna per il terzo anno consecutivo la Serata Regimen San Matteo, in programma venerdì 18 settembre, alle ore 18.30, presso il Teatro Auditorium del Convitto Nazionale “Torquato Tasso” di Salerno. L’iniziativa è promossa e organizzata, anche per questa terza edizione, dal Comitato Fiera del Mediterraneo – Città di Salerno, presieduto da Alfonso Mignone, dalla Federazione Interassociativa Salernitana “Regimen Salerni”, presieduta da Enrico Indelli, di cui il Comitato fa parte, e da HS – Historia Salerni, organo ufficiale della Federazione, diretto da Mirko Canaterlla, con Massimo Carmando direttore editoriale.

La Serata Regimen nasce dalla volontà del Comitato Fiera del Mediterraneo – Città di Salerno di recuperare, in chiave contemporanea, la memoria e il significato degli antichi fasti della Fiera di San Matteo, proponendo una nuova idea di appuntamento fieristico per la Salerno del Terzo Millennio: una Fiera mediterranea capace di coniugare storia, cultura, produzioni, relazioni e tradizioni.

La terza edizione della Serata Regimen rappresenta, in questo percorso, un appuntamento dedicato alla conoscenza della Salerno medievale e del suo ruolo nel Mediterraneo, attraverso il teatro, la ricerca storica e il confronto culturale.

Ad aprire la serata sarà “Abemus Ferae Salerni”, la commedia storica rievocativa interpretata dagli attori della Piccola Crocchia, con la regia di Flavio Donatantonio, dedicata alla vicenda del privilegio concesso da re Manfredi per la Fiera di Salerno.

Seguirà il convegno

“La Fiera di San Matteo: Salerno medievale tra fede, mare e mercanti”,

con gli interventi di Paolo Peduto, Professore Emerito di Archeologia Medievale dell’UNISA, sul tema “Salerno alla foce del Rafastia: da Arsenale normanno a luogo della Fiera”; Don Roberto Piemonte, Vicario episcopale per la Pastorale dell’Arcidiocesi di Salerno, su “Il banco, la lanterna e il Kairos: una lettura teologico-filosofica della Fiera di San Matteo”; e Pierluigi Canoro, dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’UNISA, su “La giustizia applicata dal maestro di fiera”.

Porteranno il loro saluto Claudio Naddeo, Rettore e Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “T. Tasso”; Alfonso Mignone, Presidente del Comitato Fiera del Mediterraneo – Città di Salerno; Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore dell’UNIFORTUNATO e Presidente della Società Salernitana di Storia Patria; Gennaro Cuccurullo, Presidente di UNI in Strada; Secondo Squizzato, Console del Touring Club Italiano – Club di Territorio di Salerno; Maurizio De Cesare, Presidente del The International Propeller Club Port of Salerno; ed Enrico Indelli, Presidente della Federazione Interassociativa Salernitana “Regimen Salerni”.

Riportare al centro una tradizione antica

La Serata Regimen San Matteo si conferma così quale appuntamento culturale all’interno del più ampio progetto della Fiera del Mediterraneo – Città di Salerno, con l’obiettivo di riportare al centro della vita della città una tradizione antica, reinterpretandola con uno sguardo contemporaneo e con una rinnovata vocazione mediterranea. Un progetto che, traendo ispirazione dagli antichi fasti della Fiera di San Matteo, guarda alla Salerno del Terzo Millennio e alla possibilità di costruire una nuova esperienza fieristica, mediterranea e opulenta, intesa come ricchezza di storia, cultura, saperi, produzioni, relazioni e tradizioni.

La storia non viene semplicemente rievocata: diventa il punto di partenza per costruire una nuova idea di Salerno e della sua Fiera.

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