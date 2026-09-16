Salerno Boat Show, 6-11 novembre Marina d’Arechi

Sono aperte le iscrizioni alla nona edizione del Salerno Boat Show che torna a Marina d’Arechi dal 6 all’11 novembre 2026.

Inserito nella rete dei saloni nautici italiani patrocinati da Confindustria Nautica, il 9° Salerno Boat Show aprirà gratuitamente al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 e fino alle 21:00 sabato 7 novembre, con la possibilità di provare direttamente in acqua le imbarcazioni in esposizione, assistiti dall’organizzazione del marina.

I numeri confermano la crescita

L’ultima edizione ha confermato il costante percorso di crescita dell’evento: 241 barche, 121 espositori, 120 marchi rappresentati, centinaia di prove in mare e oltre 45.000 visitatori. Un pubblico proveniente non solo da Campania, Puglia e Lazio, ma con la presenza di molti visitatori dal resto d’Italia e dai mercati internazionali.

Evento conclusivo della stagione estiva di Marina d’Arechi

L’appuntamento chiuderà la stagione estiva di Marina d’Arechi, che anche quest’anno si conferma porta di accesso nautico ideale per la Costiera Amalfitana, Capri e il Cilento.

Il Marina d’Arechi non è mai stato immaginato come un semplice marina-ormeggio per offrire posti barca sicuri e servizi di qualità, ma come un vero marina-villaggio: un luogo aperto a tutti, che guarda al lifestyle nautico e al tempo libero sul mare.

Grazie a questa visione, il Salerno port village è diventato destinazione: un waterfront dove assieme agli ormeggi convivono ristoranti, bar, beach club, sport e spazi per eventi, in un contesto che unisce mare, design, tempo libero e convivialità. Un luogo che apre le porte alla città e si trasforma in spazio di incontro, benessere e bellezza.

Questo spirito anima anche il Salerno Boat Show, con un format che va oltre il tradizionale concetto di esposizione, per diventare un’esperienza coinvolgente, capace di attrarre una community di appassionati del mare, che sceglie il diporto e la nautica contribuendo ad ampliarne e consolidarne il mercato.

A questa atmosfera si ispira anche l’immagine ufficiale della nona edizione: una rappresentazione gioiosa e giocosa, dai colori decisi, che racconta il piacere dell’andar per mare e quel sentimento comune che lega gli appassionati del mare e della nautica.

Il Salerno Boat Show rappresenta così la naturale conclusione di una stagione che conferma il crescente posizionamento di Marina d’Arechi nel panorama del diporto italiano e mediterraneo, nonché il ruolo di Salerno come importante città nautica, destinazione di riferimento per il turismo legato alla Blue Economy.

Dal 6 all’11 novembre aziende, operatori, armatori e appassionati torneranno a incontrarsi in un appuntamento che coniuga opportunità di mercato, passione per la nautica e quella atmosfera di condivisione e convivialità che negli anni è diventata uno degli elementi distintivi del Salerno Boat Show.

Agostino Gallozzi

“Fin dalla fase della progettazione e dell’avvio delle attività non abbiamo mai immaginato di essere solo un porto turistico di qualità: banchine, bitte, posti barca.” dichiara Agostino Gallozzi, presidente della società “Noi siamo Marina d’Arechi, un villaggio sul mare sulla costa Est della Città di Salerno, affacciato sulla Costiera Amalfitana e aperto a tutti. Qui il mare non è solo da navigare, è da vivere. È l’aperitivo al tramonto, è il ristorante sull’acqua, è il beach club d’estate, è lo sport, è la passeggiata con gli amici.”

“Abbiamo fatto evolvere il concetto di marina: da luogo tecnico dedicato alle barche, a destinazione di lifestyle nautico, dove il tempo libero, il buon cibo e la community sono al centro. Marina d’Arechi non è più solo il punto di partenza per andare per mare. È il motivo per cui venire al mare.

Con questa idea, nel 2014 abbiamo lanciato il Salerno Boat Show, ora arrivato alla sua nona edizione, per attrarre sempre più persone verso la passione per la nautica, favorendone il contatto con il mercato”, ha concluso Gallozzi.

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