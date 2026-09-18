Ex mercato di Mariconda diventa polo di inclusione sociale

Questo pomeriggio, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e l’assessore alle Politiche sociali Paola de Roberto hanno inaugurato la struttura sociale nell’ex mercato comunale di Via Raffaele Mauri, a Mariconda.

L’immobile diventerà un centro integrato di welfare e inclusione, destinato a contrastare povertà, marginalità e fragilità familiari, favorendo autonomia, inserimento lavorativo e rafforzamento della comunità.

Un polo articolato, finanziato con fondi PNRR e regionali, pensato per affrontare le diverse forme di marginalità e sostenere famiglie e persone in difficoltà. È il nuovo complesso di servizi sociali inaugurato a Salerno, che comprende tre strutture integrate: un Centro per le povertà estreme, il Centro territoriale di inclusione “Kairos” e il Centro per le Famiglie.

Centro per le povertà estreme: 1,09 milioni dal PNRR

Il primo servizio, già operativo, è rivolto alle persone senza dimora e ai nuclei in condizioni di grave marginalità. Finanziato con 1,09 milioni di euro del PNRR, offre: presa in carico sociale; orientamento ai servizi; assistenza amministrativa e digitale; supporto psicologico e legale; accompagnamento al lavoro e all’autonomia.

All’interno è attivo anche uno spazio polifunzionale affidato alla Fondazione Caritas, dedicato all’accoglienza e alla gestione dei casi più complessi.

De Luca: «Il simbolo dell’altro volto di Salerno»

Durante la presentazione, il sindaco Vincenzo De Luca ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: «Questo è il simbolo dell’altro volto di Salerno. Salerno è la città della solidarietà e dell’accoglienza. È la città della sicurezza, nella quale si rispettano le regole, ma è anche la città che aiuta la povera gente».

De Luca ha evidenziato come il centro non sia rivolto solo alle persone senza dimora: «Serve anche per le famiglie e per tutta una serie di servizi alle famiglie. È un luogo recuperato e restituito alla comunità».

Centro “Kairos”: inclusione, formazione e 80 tirocini

Il secondo servizio è il Centro territoriale di inclusione “Kairos”, finanziato dalla Regione con 1,36 milioni di euro. Prevede: percorsi personalizzati di inclusione; formazione e orientamento al lavoro; 80 tirocini destinati a persone svantaggiate e con disabilità.

Il centro entrerà a regime a novembre.

Centro per le Famiglie: sostegno psicologico e mediazione

Completa il polo il Centro per le Famiglie, finanziato con 200mila euro regionali, che offrirà: sostegno psicologico; supporto alla genitorialità; mediazione familiare; accompagnamento nei casi di fragilità o conflitto.

Anche questo servizio sarà pienamente operativo da novembre.

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