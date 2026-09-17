Allerta meteo dalle 21 alle 12

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 21 di giovedì 17 settembre alle 12 di venerdì 18 settembre su tutta la Campania.

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini).

Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.