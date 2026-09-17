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Allerta meteo dalle 21 alle 12

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 21 di giovedì 17 settembre alle 12 di venerdì 18 settembre su tutta la Campania.

Attenzione a zone 1 e 3

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini).
Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.
L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Attenzione ai luoghi incendiati

A causa degli effetti indotti dai recenti incendi boschivi verificatisi sul territorio, attenzione particolare va prestata alla possibile caduta massi e alle frane dovute a condizioni idrogeologiche di particolare vulnerabilità.
Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.
In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

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