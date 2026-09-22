Home Cultura e Società Libri e Poesia Per sempre Squallor chiude l’estate spiaggista a Minori

Per sempre Squallor chiude l’estate spiaggista a Minori

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Gran finale, martedì 22 settembre alle 19.30, per la rassegna Il Tempio della lettura a Minori, nell’ambito delle Giornate dell’orgoglio Spiaggista 2026. Al Tempio di Pomora “saliranno” Carlo Pecoraro e Alfonso Amendola, curatori del volume Per sempre Squallor (fenomenologia di una ghost band), edito da Arcana.

Gli Squallor: la ghost band che ha attraversato generazioni

Parlare degli Squallor significa evocare la più celebre ghost band della musica italiana: un gruppo che non si esibì mai dal vivo, ma che tra il 1971 e il 1994 produsse 14 album, numerosi singoli e raccolte, oltre a due film diretti da Ciro Ippolito. Uno di questi, Arrapaho (1983), è stato definito dal Morandini “il più brutto film della storia del cinema italiano”, contribuendo a costruire un mito di scorrettezza culturale e libertà creativa.

La popolarità degli Squallor ha attraversato il tempo grazie all’eccellenza dei suoi componenti – Savio, Pace, Bigazzi e Cerruti – capaci di creare inni generazionali come O’ tiemp se ne va, Curnutone, Usa for Italy, e monologhi cult come Berta, ripetuti e tramandati come frammenti di un immaginario irripetibile.

Il libro: una fenomenologia della scorrettezza

Pecoraro, giornalista e critico musicale, e Amendola, docente di sociologia dei processi culturali all’Università di Salerno, hanno ricostruito la storia visionaria del gruppo attraverso contributi di studiosi, musicologi, scrittori e narratori. Un lavoro che mette in luce un mondo artistico capace di sfidare tabù e morale, una scorrettezza culturale oggi soffocata dal politicamente corretto e della quale – suggeriscono gli autori – si avverte una crescente nostalgia.

L’evento a Minori

La presentazione di Per sempre Squallor si terrà al Tempio di Pomora, in via Torre 2b, all’ingresso del Sentiero dei limoni. La serata non sarà una semplice discussione del libro: sono previste improvvisazioni, curiosità storiche, filmati cult e – a sorpresa – anche un momento dedicato al canto liberatorio tipico degli Squallor, per coinvolgere il pubblico nel loro spirito dissacrante.

Spiaggisti, Irnezio e lo “Spiaggino d’oro”

Durante l’incontro sarà celebrata la ricorrenza della festa del venerabile Irnezio, protettore degli spiaggisti, che cade proprio il 22 settembre. Sarà inoltre consegnato lo Spiaggino d’oro 2026, riconoscimento destinato al migliore interprete stagionale del sentimento spiaggista.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it