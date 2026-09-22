Positano Teatro Festival, serata a Montepertuso

Martedì 22 settembre, alle 20,30, il Positano Teatro Festival, diretto da Antonella Morea, riprende la sua vocazione itinerante spostandosi nel Piazzale della Pace di Montepertuso con la pièce di Enzo Moscato “RITORNANTI” con brani del suo repertorio e con due delle voci più significative del suo teatro: LALLA ESPOSITO e GIUSEPPE AFFINITO.

Il teatro di Enzo Moscato

Il protagonista è dunque il teatro di Enzo Moscato, con la sua lingua teatrale purissima, con la sua poetica ricca di formidabili invenzioni, che per oltre 40 anni ha attraversato i palcoscenici italiani, raccontando, sin dagli anni ’80, Napoli come metafora assoluta di un mondo in profondo divenire.

In RITORNANTI i personaggi femminili sono tra i più intensi e disincantati della drammaturgia contemporanea. L’organizzazione è di Claudio Affinito.

“Ri-tornare, ri-percorrere, ri-sentire, ri-pronunciare, è, forse, l’atteggiamento che pratico di piu’, e piu’ spesso, con le mie cose di teatro.

Del resto, nessuna parola già detta andrebbe abbandonata mai, in teatro. Nessun movimento, nessun gesto, nessun respiro, già vissuti, dovrebbero venir considerati finiti, de-finiti, esautorati. Morti.

Il nomadismo della ricerca, lo spostamento continuo del limite attraverso i suoi territori, non dovrebbe esser disgiunto mai dal rassicurante, naturale, portarsi appresso sempre le proprie cose, il proprio passato, le proprie masserizie, ideologiche o grammaticali: passi già percorsi, sentieri già battuti, contagi e mali gia’ esperiti, o, magari, chissà? per quale grazia o imperscrutabile sventura, già scampati, mai avuti.

Non per riproporli, certo, così come sono o come sono stati, bensì per fare esattamente il contrario: farli agire, respirare, dibattersi, accanto o dentro un nostro spirito cambiato, nuovo; accanto o dentro un nostro differente modo di capirli o percepirli, e, con essi, con questi “altri” sentimenti, investirli, nutrirli, vivificarli. In una parola: ri-amarli.

E, attraverso noi, sperare che anche il pubblico sia colto dallo stesso, medesimo, irresistibile “coup de foudre“.

Enzo Moscato

Premio Gerardo D’Andrea a Giuseppe Affinito

Seguirà la CERIMONIA DI CONSEGNA del PREMIO GERARDO D’ANDREA, per la sezione NUOVA DRAMMATURGIA, a GIUSEPPE AFFINITO, attore, drammaturgo, regista e direttore artistico, componente della storica Compagnia Teatrale Enzo Moscato.

PREMIO GERARDO D’ANDREA, per la sezione NUOVE PROTAGONISTE a VERONICA D’ELIA, attrice di talento che spazia tra teatro, cinema e televisione, apprezzata e amata per il suo ruolo di Nelide, governante nella fortunata serie tv de Il commissario Ricciardi.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…