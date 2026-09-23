Brava Innovation Hub: in Campania 10 startup femminili pronte allo scale-up

Intelligenza artificiale per aiutare medici e ricercatori a comprendere meglio i bisogni dei pazienti, nuove tecnologie per alleviare il dolore pelvico cronico femminile, modelli biologici che consentono di testare più rapidamente nuove cure contro il cancro, sistemi intelligenti per monitorare in tempo reale la salute del mare, piattaforme che aiutano le imprese a prevenire blocchi nella produzione, strumenti digitali per personalizzare la formazione e tecnologie innovative per un’agricoltura più efficiente e sostenibile.

Questi sono alcuni dei progetti sviluppati dalle 10 startup innovative femminili che saranno parte attiva delle 12 settimane di percorso di alta formazione organizzato da Brava Innovation Hub, il programma di accelerazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, dedicato a startup, micro e piccole imprese femminili che punta a rendere più rapido ed efficace l’ingresso sul mercato delle idee d’impresa più innovative.

Innovazione e capacità imprenditoriale

Si tratta dei 10 migliori team imprenditoriali a trazione femminile in grado di unire innovazione tecnologica e capacità imprenditoriale per affrontare alcune delle principali sfide economiche, sociali e ambientali del nostro tempo. Sono stati selezionati da Invitalia con una call nazionale alla quale hanno risposto 122 imprese provenienti da tutta Italia.

Le 10 realtà selezionate rappresentano alcune delle esperienze più promettenti dell’imprenditoria femminile innovativa. Imprese nate per trasformare conoscenze, ricerca e competenze tecnologiche in opportunità di crescita e sviluppo, con progetti caratterizzati da un forte potenziale di mercato e dalla capacità di dare risposta a bisogni emergenti in settori strategici per la competitività del Paese.

Percorso di 3 mesi a Salerno

Per tre mesi le imprese scelte lavoreranno per “accelerare” il loro progetto innovativo presso Brava Innovation Hub Salerno.

Il percorso di formazione verrà realizzato da Tree S.r.l. (Gruppo Opinno Italy), Fabrick S.p.A. e SheTech ETS, le società vincitrici del bando di gara indetto da Invitalia.

Ogni impresa potrà contare su: un grant di 40.000 euro; oltre 60 ore di mentoring individuale con esperti del mondo imprenditoriale, tecnologico e finanziario; formazione avanzata su strategia di business, finanza, marketing, comunicazione, aspetti legali e leadership; spazi di lavoro dedicati, attività di networking, business matching e open innovation; tre momenti chiave di confronto e visibilità: evento di apertura, Benchmark Day e Demo Day finale con investitori e partner.

Brava Innovation Hub

Brava Innovation Hub è parte di Imprenditoria Femminile, il Programma finanziato dal MIMIT con risorse del PNRR – Next Generation EU e gestito da Invitalia, che punta a diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e ad aumentarne la presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, soprattutto negli ambiti scientifici e tecnologici.

Inoltre Brava Innovation Hub si inserisce in un impegno più ampio messo in campo da Invitalia a sostegno dell’imprenditoria femminile, per valorizzare il talento delle donne e favorire una partecipazione sempre più equilibrata ai processi di sviluppo economico. Allo stesso tempo, il programma contribuisce a rafforzare l’imprenditoria italiana, sostenendo progetti innovativi capaci di competere sul mercato e di costruire traiettorie di crescita solide e sostenibili.

Gli abstract delle 10 imprese che prenderanno parte al programma

REPERTOR.IO L’intelligenza artificiale che aiuta la medicina ad ascoltare meglio i pazienti – Piemonte

Repertor.io utilizza l’intelligenza artificiale per raccogliere e interpretare le esigenze dei pazienti, trasformando grandi quantità di informazioni scientifiche in indicazioni utili per medici, ricercatori e aziende farmaceutiche. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di cure sempre più vicine ai bisogni reali delle persone. È incubata presso 2i3T (l’Società di Incubazione e Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Torino)

Weartech Indumenti smart contro il dolore pelvico cronico femminile – Veneto

Weartech, spin-off dell’Università Iuav di Venezia, ha sviluppato LEVIA, un innovativo indumento intelligente pensato per aiutare le donne che convivono con dolore pelvico cronico, dismenorrea e vulvodinia. Grazie all’integrazione di tecnologie terapeutiche in un capo utilizzabile nella vita quotidiana, la soluzione offre un supporto pratico, personalizzabile e non farmacologico. Il progetto unisce ricerca scientifica, design e innovazione tecnologica con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di milioni di donne.

Organoids Factory Mini-tumori creati in laboratorio per accelerare la ricerca contro il cancro – Campania

Organoids Factory Lab sviluppa modelli biologici ottenuti dalle cellule dei pazienti che riproducono in laboratorio le principali caratteristiche dei tumori. Questi “mini-tumori” consentono ai ricercatori di testare più rapidamente l’efficacia di nuove terapie e individuare i trattamenti più promettenti prima di arrivare alla sperimentazione clinica. La tecnologia, già utilizzata su decine di pazienti, punta a rendere più veloce, sicuro ed efficace lo sviluppo di nuovi farmaci oncologici, contribuendo alla diffusione di cure sempre più personalizzate.

Aliseo Un assistente digitale per prevenire i blocchi nelle catene di fornitura – Lombardia

Aliseo ha sviluppato una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che aiuta le aziende a tenere sotto controllo la disponibilità dei componenti elettronici necessari per realizzare i propri prodotti. Il sistema monitora possibili aumenti dei prezzi, carenze di mercato o componenti destinati a uscire dalla produzione, segnalando in anticipo le criticità e suggerendo soluzioni alternative. In questo modo le imprese possono evitare ritardi, interruzioni produttive e costosi interventi d’emergenza, rendendo le proprie filiere più sicure e resilienti in un mercato sempre più complesso e imprevedibile.

Boosted AI Formazione su misura per ogni lavoratore grazie all’intelligenza artificiale – Lazio

BoostEd AI utilizza l’intelligenza artificiale per costruire percorsi di apprendimento personalizzati, adattati alle competenze e agli obiettivi professionali di ciascuna persona. La piattaforma supporta aziende e lavoratori nell’aggiornamento continuo delle competenze, rendendo la formazione più semplice, efficace e sostenibile e favorendo una maggiore preparazione alle sfide del mercato del lavoro.

Jampy Prodotti e servizi digitali per una cura sempre più personalizzata dei cani – Campania

Jampy sviluppa prodotti dedicati alla salute e al benessere dei cani, realizzati con ingredienti di alta qualità e basati sulle più recenti conoscenze veterinarie. Accanto ai prodotti, l’azienda ha sviluppato strumenti digitali che aiutano i proprietari a monitorare le esigenze dei propri animali e a ricevere consigli personalizzati. L’obiettivo è migliorare il benessere quotidiano dei cani attraverso un approccio che combina innovazione, prevenzione e attenzione alla qualità della cura.

ABBISTAS Mini-boe intelligenti per il monitoraggio degli ecosistemi marini – Sardegna

ABBISTAS ha sviluppato un sistema di monitoraggio ambientale basato su mini-boe dotate di sensori che raccolgono informazioni sulla qualità delle acque e sullo stato di salute degli ecosistemi marini. I dati vengono trasmessi in tempo reale a una piattaforma digitale, consentendo di individuare rapidamente eventuali criticità e di tenere sotto controllo l’ambiente costiero. Grazie ai costi contenuti e alla facilità di utilizzo, la soluzione è pensata non solo per enti di ricerca e amministrazioni pubbliche, ma anche per pescatori, imprese dell’acquacoltura e operatori del turismo che vivono e lavorano a contatto con il mare.

Tricomela La ricerca biotech per contrastare l’ingrigimento dei capelli – Sicilia

Tricomela sta sviluppando una tecnologia innovativa che punta a contrastare la comparsa dei capelli grigi intervenendo sui processi biologici che ne sono alla base. A differenza delle tradizionali tinte, che coprono il problema senza agire sulle cause, la soluzione sviluppata dalla startup mira a preservare e stimolare la naturale pigmentazione del capello. L’obiettivo è offrire un approccio scientifico e innovativo alla salute e alla longevità dei capelli, in un mercato sempre più attento al benessere e alla cura della persona.

Agrisolana Sensori e dati per coltivare meglio consumando meno – Umbria

Agrisolana sviluppa strumenti digitali che permettono di controllare in tempo reale lo stato delle coltivazioni e le risorse utilizzate. Grazie a una rete di sensori e a una piattaforma online, agricoltori e imprese possono ottimizzare irrigazione, nutrienti e condizioni di crescita delle piante, riducendo gli sprechi e aumentando l’efficienza produttiva. L’obiettivo è rendere le tecnologie più avanzate accessibili a un numero sempre maggiore di aziende agricole.

Myconic — Dai funghi una nuova alternativa alle plastiche tradizionali – Abruzzo

Myconic trasforma scarti agroalimentari e micelio, l’apparato vegetativo dei funghi, in materiali innovativi, biodegradabili e a basso impatto ambientale. La tecnologia sviluppata dalla startup permette di creare prodotti resistenti e versatili, pensati per sostituire gradualmente le plastiche di origine fossile in numerosi ambiti di utilizzo. Un progetto che unisce economia circolare, innovazione e sostenibilità per contribuire alla transizione verso materiali più rispettosi dell’ambiente.

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