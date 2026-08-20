Home Cronaca Rifiuta di spacciare e di pagare pizzo, gli incendiano auto a Battipaglia,...

Rifiuta di spacciare e di pagare pizzo, gli incendiano auto a Battipaglia, 3 arresti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Villaggio Turistico Golden Beach a Paestum nel cuore del Cilento, bungalow direttamente sulla spiaggia
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it

Tre persone, di 35, 40 e 48 anni, tutte originarie della Piana del Sele, sono state sottoposte a fermo dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Battipaglia, su disposizione della DDA di Salerno. Sono gravemente indiziate, a vario titolo, di estorsione consumata, tentata estorsione e incendio, reati aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.

Il rogo del 4 agosto

Al centro dell’inchiesta c’è l’incendio di tre auto avvenuto nelle prime ore del 4 agosto in via Carmine Turco, a Battipaglia. Le fiamme distrussero completamente le vetture parcheggiate in un piazzale condominiale, nella disponibilità di un 50enne di Eboli e di un suo familiare convivente.

Secondo la ricostruzione della DDA, l’uomo era stato destinatario, dal gennaio scorso, di ripetute intimidazioni per costringerlo a spacciare droga per conto del gruppo criminale. Di fronte al suo rifiuto, gli indagati gli avrebbero imposto il pagamento di 500 euro a settimana, oppure somme frazionate a titolo di pizzo.

Il 50enne avrebbe ceduto solo in parte, versando 450 euro in tre tranche, prima di interrompere i pagamenti nel giugno. La sospensione dei versamenti, spiega la DDA, avrebbe fatto scattare la ritorsione incendiaria.

Il mandante agli arresti domiciliari: minacce via social

A commissionare il rogo sarebbe stato il promotore e capo di un’associazione dedita al traffico di droga che, pur essendo agli arresti domiciliari in provincia di Campobasso e dotato di dispositivo elettronico di controllo, avrebbe continuato a minacciare la vittima tramite profili social fittizi.

L’incendio sarebbe stato pianificato ed eseguito con l’aiuto di due complici. L’esecutore materiale, secondo l’accusa, avrebbe agito dietro la promessa di ricevere 5 grammi di crack come compenso.

Le nuove intimidazioni dopo il rogo

Le minacce non si sarebbero fermate dopo l’incendio. Il 7 agosto, uno dei complici avrebbe inviato alla vittima un messaggio minatorio esplicito. Successivamente, il presunto mandante avrebbe inviato un messaggio vocale WhatsApp al fratello dell’esecutore materiale – ritenuto colpevole di averne rivelato l’identità – minacciando di sparargli alle gambe e rivendicando il “controllo criminale assoluto” e il “coprifuoco” sul territorio di Battipaglia.

Il fermo d’urgenza

Per la Procura, il quadro investigativo e il pericolo di fuga hanno reso necessario il provvedimento restrittivo d’urgenza. In uno dei casi sarebbero stati accertati consolidati legami con criminali residenti in Spagna, oltre a una rete di copertura e all’utilizzo di canali di comunicazione schermati.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it