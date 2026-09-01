Premio Positano Léonide Massine per l’arte della danza, cerimonia sabato 5

Spiaggia Grande, ore 20:30 — Spettacolo con gli Artisti Premiati: Premio Positano Léonide Massine per l’arte della danza, 54ª edizione.

Programma della serata di Gala

Conduce la giornalista Maria Cava.

Alessio Carbone, coordinatore nello staff della Direzione Artistica dal 2023

Staatsoper Berlin

Bella Addormentata

Musica: Piotr Ilitch Tchaikovsky

Coreografia: Marius Petipa

Interpreti: Haruka Sassa, Kalle Wigle

Ballet de Monte-Carlo e Royal Danish Ballet

7 Danses Grecs

Coreografia: Maurice Béjart

Musica: Mikis Theodorakis

Interprete: Dillon Brizic

Indomptés

Musica: Wim Mertens

Coreografia: Claude Brumachon

Interpreti: Dillon Brizic, Tobias Jørgensen

Ballet de l’Opéra de Paris

Romeo e Giulietta

Musica: Sergej Prokofiev

Coreografia: Rudolf Nureyev

Interpreti: Hohyun Kang, Lorenzo Lelli

The Royal Ballet

Assolo

creazione mondiale

interprete e coreografa: Anna Rose O’Sullivan

Teatro alla Scala di Milano

Lacrimosa

Musica: Zbigniew Preisner

Brano: Lacrimosa

Coreografia: Andrea Crescenzi

Interpreti: Alice Mariani, Navrin Turnbull

Wiener Staatsballett

Corsaro

Musica: Riccardo Drigo

Coreografia: Marius Petipa

Interpreti: Madison Young, Alessandro Frola

Gabriella Guida, Sindaca di Positano

“Il piccolo grande sogno di questa amministrazione è riscoprire e sostenere lo spirito originario di questo premio, profondamente legato alla storia di Positano. Un premio che affonda le radici nello spirito di accoglienza positanese, spesso fuori dagli schemi, autentico, naturalmente elegante. Con la stessa naturalezza si incontrano su questo palco i maestri e le giovani promesse, alle quali guardiamo con particolare interesse e che siamo certi, un giorno, potranno raccontare di questo abbraccio con il mare di Positano come l’inizio di una splendida carriera.

Quest’anno abbiamo l’onore di accogliere Sylvie Guillem, un’artista che ha fatto della libertà il suo linguaggio più autentico: la stessa libertà, la stessa assenza di schemi precostituiti, che da sempre appartiene allo spirito di questo luogo. E non potremmo raccontare tutto questo senza il lavoro prezioso di Laura Valente, che con la sua direzione artistica tiene insieme, edizione dopo edizione, la memoria del premio e lo sguardo verso il futuro, sapendo riconoscere il talento prima ancora che il mondo se ne accorga. Anche noi, come amministratori, raccogliamo un’eredità e la vogliamo portare nel futuro, con rispetto e amore per questa bellezza che lascia senza fiato”.

Laura Valente, Direttrice Artistica del Massine Prize dal 2016

“Sylvie Guillem ci ha insegnato che la tecnica, quando è vera, non si misura solo nella perfezione del passo, ma nell’intensità del gesto e nel coraggio di osare. È con lo stesso sguardo che sosteniamo i giovani interpreti da molte edizioni: la stessa disciplina, la stessa intensità. Questo è il compito di un premio come il nostro: intuire, prima che il mondo se ne accorga, il loro talento. Il passato che si sposa con il futuro: in questa grande capitale della danza accade dal 1969, sulla spiaggia di Positano, e accadrà ancora il 5 settembre», spiega la direttrice artistica Laura Valente.

Nell’eccezionale palmarès della 54ª edizione: premiati da Giappone, Inghilterra, Corea, Francia, America, Germania, Austria, Italia, Australia, Danimarca e Principato di Monaco, provenienti dalle compagnie di danza più prestigiose: The Royal Ballet, Ballet de l’Opéra de Paris, Bayerisches e Wiener Staatsballett, Royal Danish Ballet, Les Ballets de Monte-Carlo. I Corpi di Ballo di Vienna, Berlino e Teatro alla Scala di Milano”.

Dopo tante edizioni del premio guidate da Alberto Testa e Alfio Agostini (ad entrambi il riconoscimento di ‘presidente onorario’ dal Comune di Positano), nel 2023 la giuria ha cambiato pelle diventando un board scientifico composto da direttori di compagnie e festival internazionali, coordinati dalla Direttrice Artistica Laura Valente, che si alternano di anno in anno garantendo una prospettiva sempre nuova, oltre alla possibilità per i vincitori — soprattutto i giovani talenti — di essere visti da produttori italiani e stranieri.

Il board scientifico 2025–2026 è composto da:

José Carlos Martínez — Directeur de la Danse de l’Opéra National de Paris (Francia/Spagna)

Susan Jaffe — Artistic Director of the American Ballet Theatre (Stati Uniti)

Kevin O’Hare — Direttore del Royal Ballet (Inghilterra/GB)

Frédéric Olivieri — Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala (Italia/Francia)

Laura Valente — Direttrice Artistica del Massine Prize dal 2016 (Italia)

Simbolo del Premio

Si rinnova la collaborazione con il Teatro di San Carlo di Napoli, che vanta la prima scuola di ballo di un teatro d’opera italiano, fondata nel 1812: per gentile concessione del Museo e Archivio Storico della Fondazione Teatro di San Carlo, dal 2017 il simbolo della manifestazione è un bozzetto di scena di Paolo Ricci, artista attivo a Napoli e autore di molti lavori per il teatro, legato a uno dei titoli più significativi della stagione dei Ballets Russes, già coreografato da Massine e di cui Nureyev fu tra gli interpreti ideali.

I luoghi

A fare da scenario agli eventi in calendario saranno la Spiaggia Grande e la Cripta della Villa Romana.

Spiaggia Grande

Positano è ricca di spiagge e calette, ma sicuramente la più nota è la Spiaggia Grande: un manto di granelli dorati, lungo oltre 300 metri, considerato una delle spiagge più amate dai turisti di tutto il mondo. Avvolta dalle pendici del Monte Sant’Angelo, con le casette colorate che scendono a raggiera fin sul mare, ogni anno questo scenario fa da cornice agli eventi di maggior richiamo del Premio Positano Léonide Massine per l’arte della danza. Su un palco/teatro all’aperto appositamente costruito, con oltre 500 posti a sedere, si esibiscono gli artisti premiati davanti al pubblico. Il palcoscenico della Spiaggia Grande ha visto nel tempo personaggi di calibro internazionale, da Alicia Alonso a William Forsythe, da Carla Fracci a Svetlana Zakharova e Vladimir Vassiliev, da Jiří Kylián ad Alessandra Ferri, Dada Masilo, Benjamin Millepied e Angelin Preljocaj, solo per citarne alcuni. Oltre naturalmente al divino Nureyev.

Cripta Villa Romana

La Villa Romana di Positano, sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e riscoperta solo pochi anni fa, custodisce un ciclo di affreschi del I secolo dopo Cristo — ippocampi, colonne dorate, grifoni e un Pegaso alato — visibili lungo un percorso con passerelle e illuminazione dedicata, accessibile a tutti.

Breve storia del premio

La perla della Costiera amalfitana richiama i più grandi artisti del mondo sin dagli anni ’20 del secolo scorso, quando vi si stabilì un collaboratore di Diaghilev, seguito da Lifar, Bakst, Nijinsky, Stravinsky (oltre a personaggi come Picasso e Cocteau). Léonide Massine, il ballerino/coreografo dei Ballets Russes, si innamorò del luogo e il potente impresario Diaghilev gli donò le antistanti isole dette Li Galli. Per le sue strade hanno passeggiato, tra gli altri, Vaslav Nižinskij e Rudolf Nureyev, che a sua volta fece de Li Galli un’amata residenza.