Crollo incendi in Campania, e Salerno è da record, -87%

Diminuiscono in modo significativo gli incendi e, soprattutto, la superficie percorsa dal fuoco in Campania. È quanto emerge dal report della Protezione Civile regionale sull’andamento della campagna antincendio boschivo 2026, un bilancio che risulta positivo nonostante il particolare impegno richiesto negli ultimi giorni di agosto.

Gli ultimi due giorni: 50 incendi e 336 ettari bruciati

Nelle sole giornate del 29 e 30 agosto, il sistema regionale antincendio ha fronteggiato 50 incendi (26 boschivi e 24 non boschivi), con 111 interventi delle squadre terrestri. Sui 12 roghi che hanno richiesto anche il concorso aereo sono stati impegnati 213 uomini, 64 mezzi, 16 interventi degli elicotteri regionali e 11 dei mezzi aerei nazionali.

Il maggior numero di incendi boschivi si è registrato in provincia di Salerno, con 16 eventi in due giorni.

Il bilancio 2026: 1.191 incendi, dimezzata la superficie bruciata

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 agosto 2026, classificato come fase di massima pericolosità, si sono verificati: 1.191 incendi complessivi di cui 505 boschivi e 686 non boschivi

La superficie interessata dalle fiamme è stata di 2.239 ettari, di cui: 1.278,9 ettari boscati e 960,1 ettari non boscati

Il confronto con il 2025 evidenzia una riduzione del 21% del numero di incendi e un calo del 61% della superficie bruciata (nel 2025 erano stati 1.512 incendi per 5.673,2 ettari).

Il dato è positivo anche rispetto al 2024, quando gli incendi erano stati 1.500 per oltre 5.619 ettari.

Zabatta: «Risultato importante, ma attenzione altissima»

«Ad oggi abbiamo registrato 321 incendi in meno rispetto allo scorso anno. Il bilancio è decisamente positivo», ha dichiarato l’assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, sottolineando l’efficacia delle attività di pattugliamento svolte da volontari formati e dagli operatori della SMA Campania.

«Si tratta di un risultato che testimonia l’importanza del lavoro quotidiano dell’intero sistema regionale antincendio boschivo. Resta però fondamentale mantenere altissima l’attenzione: gli incendi degli ultimi giorni dimostrano quanto il rischio sia elevato e quanto siano determinanti tempestività, coordinamento e collaborazione dei cittadini».

Incendi per provincia (15 giugno – 30 agosto 2026)

Salerno: 419

419 Avellino: 280

280 Caserta: 255

255 Benevento: 150

150 Napoli: 87

Superficie bruciata per provincia

Caserta: 1.005,6 ettari

1.005,6 ettari Avellino: 627,6 ettari

627,6 ettari Salerno: 226,4 ettari

226,4 ettari Benevento: 217,8 ettari

217,8 ettari Napoli: 161,7 ettari

Il caso Salerno: -87% di superficie bruciata

Particolarmente rilevante la riduzione nel Salernitano, dove la superficie percorsa dal fuoco è scesa da 1.685,4 ettari del 2025 a 226,4 ettari nel 2026: -87%. Seguono:

Benevento: -67%

-67% Avellino: -56%

-56% Napoli: -40%

-40% Caserta: -38%

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