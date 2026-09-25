Costiera ancora sferzata dagli incendi, fiamme a Cetara, Maiori e Positano

Non c’è pace in Costiera Amalfitana, negli ultimi giorni la Divina, complice anche il forte vento che si è abbattuto su tutta la regione e in particolare nelle zone costiere è stata di nuovo colpita da una serie di incendi boschivi.

Il primo si è verificato nella sera di martedì scorso a Maiori.

Maiori martedì 22 località Castello

Ancora fuoco in Costiera Amalfitana. Poco prima delle 18 di martedì 22 settembre, un incendio è divampato a Maiori, in località Castello, interessando la vegetazione e alimentato dal forte vento che da tutto il pomeriggio sta sferzando la zona.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile di Maiori, gli uomini della Comunità Montana e i Vigili del Fuoco, impegnati nel tentativo di arginare le fiamme e limitarne la propagazione. Le raffiche, particolarmente intense, rappresentano il principale fattore di rischio: possono far avanzare rapidamente il fronte e rendere più complesse le operazioni di spegnimento.

Positano mercoledì 23 Capo d’Acqua

Ancora un incendio nella parte alta di Positano. Questa mattina un nuovo fronte di fuoco si è sviluppato nella zona di Capo d’Acqua, già colpita nei giorni scorsi dai roghi che hanno interessato il territorio comunale.

Dalla zona si è levata una colonna di fumo ben visibile anche a distanza, mentre sono scattate immediatamente le operazioni di contenimento per evitare che le fiamme possano estendersi ulteriormente.

Canadair in volo sulla zona

Sul fronte sono entrati in azione anche i Canadair, impegnati con ripetuti lanci d’acqua sulla vegetazione. Il rogo si sviluppa in un’area impervia, già segnata da precedenti incendi, e richiede un intervento combinato tra squadre a terra e mezzi aerei.

Il vento resta il principale fattore di rischio

A destare particolare preoccupazione sono le forti raffiche di vento che da ore interessano la Costiera Amalfitana. Il vento: rende più complesse le operazioni di spegnimento, può alimentare rapidamente il fronte, favorisce la propagazione delle fiamme verso le aree circostanti.

La situazione resta dunque sotto osservazione, anche alla luce della lunga serie di roghi che nelle ultime settimane ha interessato diversi punti della Costiera e, in particolare, il territorio di Positano.

Cetara, mercoledì 23 Fuenti

Non c’è tregua sul fronte degli incendi in Costiera Amalfitana. Un nuovo rogo è divampato mercoledì 23 settembre, a Cetara, in località Fuenti, lungo via Salvo D’Acquisto, interessando la vegetazione del versante.

La situazione desta particolare preoccupazione: le fiamme si stanno avvicinando ad alcune abitazioni private, rendendo necessario un intervento rapido per contenere il fronte e impedirne l’ulteriore propagazione.

Sul posto sono al lavoro: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori e i volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile

Entrambi impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

I ringraziamenti del Sindaco alla Protezione Civile Regionale e ai Vigili del Fuoco

«Desidero esprimere un sentito e sincero ringraziamento all’Assessora regionale Fiorella Zabatta ed ai vertici della Prefettura di Salerno per la straordinaria prontezza e il coordinamento dimostrati nell’attivare immediatamente la macchina dei soccorsi in occasione del rogo sviluppatosi ieri sera tra Fuenti e Cetara, lungo la nostra Costiera Amalfitana.

La complessità del territorio e la delicatezza del nostro patrimonio paesaggistico richiedono interventi rapidi e mirati. Grazie alla sinergia istituzionale e all’efficace dispiegamento di uomini e squadre di terra, è stato possibile contenere i danni, proteggere l’incolumità dei cittadini e salvaguardare una delle aree naturalistiche più preziose del nostro territorio.

Un ringraziamento doveroso va esteso anche a tutte le forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alla protezione civile le cui squadre sono giunte anche dai comuni vicini, ai volontari che hanno operato instancabilmente sul campo per domare le fiamme.

La tempestività di questa risposta corale conferma l’importanza di una rete istituzionale forte e vicina alle comunità locali nella gestione delle emergenze».

Mercoledì 23, Maiori Vecite

Ennesima notte di fuoco a Maiori ed ennesima notte di lavoro per i volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile e della P.A. I Colibrì, ormai chiamati con impressionante frequenza a fronteggiare incendi sul territorio. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il sindaco Gianpiero Romano, presenti per monitorare da vicino l’evoluzione della situazione.

Fiamme a Vecite: il fronte minaccia un distributore di carburante

Dopo l’intervento della scorsa notte in località Castello, questa sera un nuovo rogo è divampato in località Vecite, dove le fiamme stanno interessando la vegetazione del versante.

A destare massima preoccupazione è la vicinanza del fronte a un distributore di carburante situato ai piedi del costone. Una circostanza che rende l’emergenza particolarmente delicata e impone estrema prudenza nelle operazioni di contenimento, per evitare che il fuoco possa raggiungere l’impianto.

Le immagini provenienti dalla zona mostrano chiaramente le fiamme sul versante immediatamente sovrastante il distributore, con una colonna di fumo intensa e visibile nella notte.

Incendi in contemporanea: Maiori e Cetara in emergenza

Il rogo di Vecite è divampato in contemporanea con quello di Fuenti, nel territorio di Cetara, dove un altro incendio sta impegnando Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. A Cetara le fiamme sono arrivate pericolosamente vicino ad alcune abitazioni, aumentando ulteriormente il livello di allerta.

Sono intervenuti mezzi aerei a dare man forte alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco.

A Cetara, invece, sono in corso le operazioni di bonifica in località Fuenti dopo che è stato domato l’incendio.

Una lunga serie di roghi: la Costiera sotto pressione

Nelle ultime settimane la Costiera Amalfitana è stata colpita da una preoccupante successione di incendi, spesso divampati a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Tra gli episodi più significativi:

Laurito, Positano: fiamme sul costone a ridosso della Statale 163 Amalfitana, con ripercussioni sulla circolazione.

Tordigliano, tra Positano e Vico Equense: altro fronte attivo in area impervia.

Maiori, località San Vito: incendio favorito dal vento, domato dopo oltre tre ore di lavoro dei volontari.

Versante Amalfi–Conca dei Marini: rogo esteso tra Tovere e Vettica, risalito verso San Lazzaro di Agerola, con preoccupazione per la vicinanza alle abitazioni.

Capo d’Orso, tra Maiori ed Erchie: nuovo fronte che ha richiesto l’intervento delle squadre territoriali.

A questa sequenza si aggiunge ora il rogo in località Castello, mentre sulla Costiera soffia un vento che complica ogni intervento.

Sono giunti sul posto anche i volontari della P.A. I Colibrì, a supporto delle operazioni di spegnimento.

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