Home Cronaca A Storie Italiane la mamma di Valeria, la ragazza accoltellata al centro...

A Storie Italiane la mamma di Valeria, la ragazza accoltellata al centro storico

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

“Sta sotto shock. Come faceva a vedere una persona che stava alle sue spalle? Penso sia uno sconosciuto. Non abbiamo nemici, siamo una famiglia per bene”, così ha esordito ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, la mamma di Valeria, la 23enne aggredita e ferita con un’arma da taglio alla nuca nella notte di mercoledì a Salerno.

“ Ho ringraziato chi l’ha soccorsa. Non so che pista stiano seguendo le forze dell’ordine e non lo voglio sapere. Esiste questa persona, bisogna fare giustizia e stop”.

Ad intervenire anche la persona che ha prestato soccorso alla ragazza: “Semplicemente abbiamo sentito alle 9:20 delle grida di aiuto. Io abito proprio nella strada dove è successa l’aggressione, mi sono affacciato e ho visto questa ragazza che correva. L’ho seguita perché lei continuava a correre e quando l’ho raggiunta nella piazzetta Largo Tommaso d’Aquino, lei era a terra tutta imbrattata di sangue”.

“Non aveva ancora perso i sensi, ci ho parlato e gli ho chiesto come ti chiami”, ha poi aggiunto, “Mi ha detto ‘sto morendo’. Ho preso la sua felpa, ho tamponato lì dove c’era quella perdita di sangue severa. Nel frattempo, abbiamo chiamato il 112 , le ho chiesto che è successo. Lei ha detto che era seduta da sola con le cuffiette e la musica e improvvisamente una persona prima l’ha picchiata e poi accoltellata. Ha solo detto ‘è arrivata all’improvviso’, però non mi ha detto ‘lo conoscevo o non lo conoscevo’, quindi non gli ho chiesto nulla”

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it