I Club Rotary alfieri della sicurezza stradale. Le iniziative attivate sul territorio nazionale e salernitano.

“A causa di incidenti stradali ci sono in Italia oltre 8 morti al giorno, circa 3000 vittime annue e 400.000 feriti”. Sono i dati allarmanti citati dal professor Renato Silvestre, Consigliere Nazionale del “Gruppo Rotariano Comunitario sulla Sicurezza Stradale per la vita, Italia” che comprende 14 “Distretti Rotary” presenti sul territorio nazionale, Past President del “Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo”, Prefetto e Facilitatore del “Rotary Club Napoli MonteEchia, Socio Onorario del “Rotary Club Napoli-Neapolis”, che ha preso parte alla conviviale rotariana organizzata all’Hotel Mediterranea di Salerno dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dall’avvocato Valentina Dell’Acqua, in interclub con il “Rotary Club Costiera Amalfitana”, presieduto dal dottor Pino Cavaliere, e con il “Rotary Club Battipaglia” presieduto dall’avvocato Giovanni D’elia, nel corso della quale si è parlato di sicurezza stradale come ha spiegato l’avvocato Dell’Acqua: “Abbiamo deciso di trattare questo importante e prioritario tema, anche in collegamento Zoom con tutti i soci dei Distretti italiani del GROC, il “Gruppo Rotariano Comunitario”, anche perché il nostro Club, il “Rotary Salerno Est”, insieme ai Club Rotary: “Salerno Picentia”, “Eboli”, “Battipaglia”, Bellizzi”, “Montecorvino Rovella” e “Paestum Centenario” sta portando avanti il progetto “Pedala Sicuro” per la sicurezza stradale dei ciclisti lavoratori extracomunitari che vengono frequentemente coinvolti in incidenti stradali che si verificano lungo la fascia costiera della Piana del Sele, che si estende lungo il litorale da Salerno fino a Paestum. La nostra motivazione principale è stata quella di proteggere vite; di proteggere le persone che viaggiano sulla strada”. A presentare il progetto “Pedala Sicuro” è stato l’avvocato Giovanni D’elia, presidente del “Rotary Club Battipaglia”, che ha spiegato che molti braccianti extracomunitari percorrono quotidianamente, in bicicletta, le strade che conducono alle tante aziende agricole presenti sul territorio della Piana del Sele:” Spesso al mattino presto o la sera tardi, in condizioni di scarsa illuminazione e senza dispositivi di segnalazione visiva, esponendosi a un elevato rischio di investimenti e incidenti stradali. I Club Rotary promotori intendono promuovere un intervento concreto sul territorio nell’ambito delle proprie attività di service. Quindi l’obiettivo fondamentale è quello di migliorare la sicurezza stradale dei ciclisti più esposti ai rischi”. La presidente Valentina Dell’Acqua ha mostrato il kit di sicurezza che sarà consegnato a breve, con la collaborazione della “Coldiretti”, ai lavoratori extracomunitari che si muovono in bicicletta tra i vari luoghi di lavoro:” Questo sacchetto, sul quale campeggia il logo creato dal nostro socio Riccardo Ciciriello, contiene una fascia catarifrangente indossabile, uno strumento molto pratico, facilmente gestibile; un campanello, che fa parte della dotazione di sicurezza imposta dal Codice della Strada; catarifrangenti laterali per le ruote e il fanalino anteriore e posteriore a luce LED”. Il professore rotariano Renato Silvestre ha ricordato che il Rotary ha come primo obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle persone:” Cosa c’è di più importante, di veramente positivo che salvare vite umane? Noi andiamo nelle scuole per formare i ragazzi che domani guideranno le auto e le moto sulle nostre strade. Facciamo comprendere loro che le auto, le moto, sono mezzi di trasporto, non armi che possono uccidere”. Grazie all’ausilio di un video proposto dal Past President del “Rotary Club Salerno Est”, Dino Bruno, il professor Silvestre ha presentato il programma dell’ottavo corso di formazione nazionale “Alfieri per la sicurezza sulla strada”, promosso dal “GROC Safety Road for Life Italia”, in collaborazione con il “Distretto Lions 108 Ya” che sarà presentato nelle scuole italiane:” Ai nostri corsi partecipano anche gli uomini e le donne dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza”. Silvestre ha annunciato che il GROC sta lavorando per presentare delle proposte di legge atte a migliorare “quella che è la possibilità di viaggiare felici, vivi e sani”. Silvestre ha anche spiegato una iniziativa attivata in alcuni comuni:” Soprattutto in alcuni comuni piccoli, specialmente del Nord, abbiamo stipulato una convenzione con i proprietari di minibus privati, con il coinvolgimento dei comuni, che vanno a prendere i ragazzi verso mezzanotte- l’una, li portano ai pub e li vanno a riprendere tra le tre e le quattro. Perché i morti sono tanti, sono troppi”. Il dottor Pino Cavaliere, presidente del “Rotary Club Costiera Amalfitana” ha illustrato i contenuti del progetto “Bevi consapevole” che da tre anni è stato attivato sul territorio della Costiera Amalfitana:” Effettuiamo degli alcol test gratuiti ai giovani, su base volontaria, in occasione di feste, serate musicali, e di eventi importanti organizzati sul territorio della “Costiera Amalfitana” soprattutto d’estate. Come ad esempio la manifestazione “Minori in White” durante la quale i giovani ballano tutta la notte. Noi effettuiamo gli alcol test per vedere chi si può mettere alla guida; sensibilizziamo i giovani all’uso consapevole e moderato dell’alcol e a scegliere un guidatore che non abbia bevuto. Quest’anno a Maiori, in occasione del Capodanno estivo, abbiamo effettuato 70 alcoltest: nel 50% dei casi è risultato positivo; nel 20% dei casi i giovani avevano un’alcolemia superiore a 0,50, che è il limite previsto dalla legge. Il dato preoccupante è la presenza di minorenni: il 40% dei minorenni che abbiamo sottoposto ad alcoltest è risultato positivo. È importante sottolineare che fino a 21 anni l’alcolemia deve essere pari a zero altrimenti ci sono le sanzioni. In questo progetto ci affiancano gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri, i giovanissimi soci del “Rotaract Club Amalfi Coast”; dell’Interact Club Amalfi Coast, i volontari della “Croce Rossa Italiana”, associazioni di volontariato locali; la Protezione Civile e le amministrazioni comunali. I Carabinieri spiegano ai ragazzi le norme del Codice della Strada. Noi medici, rotariani e non, spieghiamo invece quelle che sono le conseguenze dell’uso prolungato dell’alcol”. Presentate dal Segretario del Club Maurizia Albano le autorità rotariane presenti:i Past Governor Marcello Fasano e Antonio Brando, il Facilitatore Distrettuale Andrea Di Lieto, il presidente dell Commissione Distrettuale “GROC” Vincenzo Michele Sellitto, il presidente dell “Commissione Distrettuale Interact” Vincenzo Cestaro. Aniello Palumbo

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