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Vendi casa ma il condominio ha già approvato lavori straordinari: chi deve pagarli?

Di
Massimiliano Consiglio
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Vendere un appartamento non significa necessariamente chiudere immediatamente ogni rapporto economico con il condominio. Una delle situazioni che può generare maggiori dubbi — e anche controversie tra venditore e acquirente — riguarda infatti i lavori straordinari condominiali approvati prima della vendita dell’immobile.

Pensiamo a un caso molto comune: l’assemblea condominiale approva il rifacimento della facciata o del tetto. Qualche mese dopo uno dei condomini vende il proprio appartamento e, quando iniziano effettivamente i lavori, il proprietario dell’immobile è ormai cambiato.

Chi deve sostenere quella spesa? Il vecchio proprietario oppure chi ha acquistato la casa?

La risposta non dipende semplicemente dalla data di apertura del cantiere o dal momento in cui arrivano le richieste di pagamento.

Il momento della delibera può fare la differenza

Per comprendere a chi compete la spesa bisogna considerare quando l’assemblea condominiale ha assunto la decisione relativa all’intervento straordinario.

La questione diventa ancora più delicata perché occorre distinguere il rapporto economico tra venditore e acquirente da quello che entrambi possono avere nei confronti del condominio.

In determinate circostanze, infatti, il nuovo proprietario potrebbe trovarsi di fronte a una richiesta di pagamento relativa a spese maturate quando l’immobile apparteneva ancora al precedente proprietario.

E non è tutto.

Anche eventuali accordi inseriti nel rogito possono avere un ruolo importante nel definire chi, nei rapporti tra le parti, dovrà effettivamente sostenere determinate spese. Per questo motivo conoscere la situazione condominiale dell’immobile prima della compravendita può evitare successive contestazioni e spiacevoli sorprese economiche.

Cosa prevede quindi la disciplina applicabile? Chi paga se i lavori straordinari sono stati deliberati prima del rogito? E cosa succede se il condominio chiede il pagamento al nuovo proprietario?

Su Benvenuti in Condominio trovi l’approfondimento dedicato alle spese per lavori straordinari in caso di vendita della casa, con le regole da conoscere per venditore e acquirente.

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https://www.benvenutiincondominio.it/vendita-casa-lavori-straordinari-condominio-chi-paga/

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