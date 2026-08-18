Maltempo, allagamenti ed alberi caduti

Dalla lunga fase di caldo intenso a un violento temporale. Nel tardo pomeriggio Salerno è stata colpita da un acquazzone particolarmente forte che, nel giro di pochi minuti, si è trasformato in una grandinata accompagnata da numerosi millimetri di pioggia caduti in modo repentino.

Allagamenti e disagi alla circolazione

La grande quantità d’acqua riversata sulla città ha provocato allagamenti in diverse zone, creando disagi alla circolazione e rendendo difficoltosi gli spostamenti. Le strade si sono rapidamente trasformate in corsi d’acqua, con rallentamenti e criticità soprattutto nei punti più esposti.

Tuoni, fulmini e raffiche di vento

A rendere più intenso il passaggio del fronte temporalesco sono stati tuoni, fulmini, grandine e forti raffiche di vento, che hanno accompagnato le precipitazioni per un periodo prolungato. Il vento ha causato ulteriori problemi alla vegetazione: in diversi punti della città sono stati segnalati rami spezzati e caduti sulla carreggiata, rendendo necessari interventi per ripristinare la sicurezza.

Cambio repentino delle condizioni meteo

Il temporale è arrivato dopo una mattinata ancora caratterizzata da temperature elevate, confermando il brusco peggioramento annunciato dalla Protezione Civile della Regione Campania.

L’allerta meteo gialla resta in vigore fino alle 14 di martedì 18 agosto. Nelle prossime ore permane la possibilità di nuovi rovesci e temporali, anche localmente intensi, con rischio di ulteriori criticità legate alle precipitazioni e alle raffiche di vento.

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