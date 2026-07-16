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Un weekend imperdibile al Quadriportico

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Entra nel vivo la 16ª edizione di “Teatrando al Quadriportico”, la rassegna estiva organizzata a Salerno dall’Associazione Culturale Planum Montis insieme alla compagnia teatrale ‘E Sceppacentrella, che da venerdì 17 a domenica 19 luglio propone tre serate consecutive di spettacolo a ingresso gratuito nella suggestiva cornice di Largo Giovanni Luciani.

Otello…ma non troppo

Si parte venerdì 17 luglio alle ore 21:00 con la compagnia “Quelli che… il teatro”, che porta in scena “Otello… ma non troppo”, un’esilarante commedia in due atti scritta da Gino Cogliandro (ex Trettrè, scomparso nel 2022, ndr) per la regia di Gianni Parisi, dove un autore teatrale fallito è costretto a mettere in scena un Otello moderno usando come improbabili attori i bizzarri e stravaganti condomini del suo palazzo.

La fortuna con la effe maiuscola

Il divertimento continua sabato 18 luglio, sempre alle 21:00, con la compagnia “Zerottantuno” che propone un classico immortale di Eduardo De Filippo e Armando Curcio, “La fortuna con la effe maiuscola” per la regia di Felice Pace; la piéce racconta con ironia e amarezza le peripezie di Giovanni e della sua famiglia che, travolti dalla povertà, tentano il tutto per tutto per agguantare un’eredità americana vincolata a una clausola grottesca.

‘O figlio ‘e patemo

A chiudere il fine settimana, domenica 19 luglio, sarà la “Compagnia Comica Salernitana” con “O’ figlio e patemo” di A. Avallone e G. Bonelli, una spumeggiante messinscena ricca di equivoci in cui un fratello cerca di approfittare della perdita di memoria dell’altro per impossessarsi dell’eredità di famiglia. Gli spettacoli inizieranno puntuali alle ore 21:00 con apertura dei cancelli alle 20:30 nel Quadriportico di Santa Maria delle Grazie, facilmente raggiungibile a piedi dal Duomo o tramite l’ascensore pubblico del rione Fornelle.

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