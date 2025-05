Salerno apre le porte al Real Estate internazionale: arriva Coldwell Banker

Un nuovo capitolo si apre per il mercato immobiliare salernitano: giovedì 15 maggio, a partire dalle ore 18:00, sarà inaugurata la nuova sede di Coldwell Banker Alessia di Majo Real Estate, prima e unica agenzia in città a rappresentare uno dei marchi immobiliari più consolidati a livello globale.

Situata in via Angelo Papio 12/C, nel cuore della città, l’agenzia porta a Salerno la visione e l’esperienza del network Coldwell Banker, nato negli Stati Uniti nel 1906 e oggi presente in 45 Paesi con oltre 3.000 agenzie e 100.000 professionisti.

Un marchio che nel tempo ha costruito la sua reputazione su competenza, affidabilità e visione internazionale.

In un contesto sempre più connesso e aperto ai mercati esteri, la presenza di un operatore internazionale nel panorama immobiliare locale non è solo una novità commerciale, ma anche un segnale di trasformazione: Salerno si propone oggi come una città attrattiva non solo per i residenti, ma anche per investitori e compratori stranieri, affascinati dal suo patrimonio, dalla qualità della vita e dalla posizione strategica.

«Sono entusiasta di portare a Salerno lo stile e la cultura professionale di Coldwell Banker», dichiara Alessia di Majo, titolare dell’agenzia. «Questa città ha tutte le caratteristiche per diventare una meta di interesse nel panorama immobiliare internazionale. Offrire una vetrina globale ai nostri immobili significa dare al territorio nuove opportunità di crescita e visibilità.»

Il presidente e CEO di Coldwell Banker Italy, Roberto Gigio, sottolinea: «Il nostro obiettivo è accompagnare chi vende o acquista casa in un percorso di qualità e fiducia, valorizzando ogni immobile nel suo contesto. La nuova sede di Salerno sarà un punto di riferimento importante per chi cerca professionalità e apertura al mondo.»

Con l’apertura della sede Coldwell Banker Alessia di Majo, Salerno compie un passo deciso verso un mercato più dinamico e interconnesso, pronto a dialogare con nuove esigenze e nuovi orizzonti. L’inaugurazione del 15 maggio sarà l’occasione per conoscere da vicino questo nuovo spazio e il team che guiderà l’iniziativa.