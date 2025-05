“Concerto Narrato” del trio di clarinetti “Harmonias” al “Complesso San Michele” di Salerno.

Un “Viaggio tra Emozioni e Suggestioni” è stato il “Concerto Narrato” organizzato dalle Associazioni Culturali “Parco Storico Sichelgaita” e “Hortus Magnus”, presiedute dalla professoressa Clotilde Baccari Cioffi, in collaborazione con il “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno , diretto dal Maestro Fulvio Artiano, con il patrocinio della “Fondazione Carisal”, presieduta dal dottor Domenico Credendino, e del “Complesso San Michele”, dove si è tenuto il concerto che ha visto protagoniste tre eccellenti clarinettiste, componenti del “Trio Harmonias”, allieve del Maestro Luigi Pettrone, docente di clarinetto presso il “Conservatorio Martucci” di Salerno e Primo Clarinetto Principale del “Teatro Verdi” di Salerno: Gessica Viviani, Primo Clarinetto; Filomena Costa , Secondo Clarinetto; e Marta Imparato, Terzo Clarinetto e Clarinetto Basso, che hanno eseguito con grande virtuosismo, emozionando i tanti presenti, brani di Mozart, Gherardeschi, Hummel, Brahms, Mascagni, Ravel, Morricone, Rota, Piazzolla, Velasquez e Joplin. Il concerto rientrava nell’ambito del progetto “I luoghi dei suoni tra strumenti e note”, curato dal Maestro Filippo Morace, docente di canto lirico e Responsabile del Dipartimento di Canto del Conservatorio Martucci di Salerno, come ha spiegato il Maestro Pettrone:” In questi concerti promuoviamo le eccellenze del nostro Conservatorio “. Il Direttore della “Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana” , il dottor Paolo Innamorato, ha ricordato che il Complesso San Michele è stato inaugurato, dopo la ristrutturazione, nel settembre del 2022:” In poco più di due anni abbiamo organizzato più di trenta mostre, compresa quella nella quale abbiamo esposto l’opera del Caravaggio: “La presa di Cristo dalla Collezione Ruffo” che è stata vista da oltre diecimila studenti; più di quaranta concerti, attività di formazione professionale non convenzionali: abbiamo dato nuova vita a questo sito grazie alla “Fondazione Carisal” che mette al centro le esigenze della comunità salernitana ”. Il Vice presidente della “Fondazione Carisal, il dottor Michele Buonomo, ha spiegato che il “Complesso San Michele” è ormai un luogo della città, caro ai salernitani: “E’ un hub, nel cuore del centro storico di Salerno, dedicato al mondo della cultura, dell’arte, della formazione, dell’innovazione sociale e ambientale: lo teniamo costantemente aperto per eventi di grande valore culturale. Lo scopo della nostra Fondazione è quello di restituire alla città, alle varie realtà associative, risorse culturali e anche economiche, quando è possibile. Cerchiamo di collaborare affinché il nostro territorio possa crescere incessantemente”. La professoressa Clotilde Baccari Cioffi ha ricordato le tante iniziative organizzate dalle associazioni che presiede e ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo della serata:” Siamo grati di essere protagonisti, con il “Conservatorio Martucci” e con la “Fondazione Carisal” di momenti fondamentali per la storia della nostra città”.

Aniello Palumbo