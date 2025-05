Le eccellenze del vino campano a Campania Stories

Sarà il Vesuvio, terra unica al mondo tra mito e storia, icona culturale e territorio dalle straordinarie condizioni pedoclimatiche di origine vulcanica, a ospitare l’edizione 2025 di Campania Stories, presentazione delle nuove annate dei vini prodotti nelle principali denominazioni campane alla stampa specializzata nazionale ed internazionale, in programma dal 18 al 21 maggio.

Organizzato da Miriade & Partners con il sostegno della Regione Campania, in collaborazione con AIS Campania, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 90 cantine provenienti da tutta la regione.

L’edizione 2025 si aprirà domenica 18 maggio con la visita guidata al Gran Cono del Vesuvio e, presso lo storico Palazzo Mediceo di Ottaviano, il benvenuto alla stampa a cura del Consorzio Tutela Vini Vesuvio, impegnato nella promozione e valorizzazione di una delle più antiche e affascinanti tradizioni vitivinicole italiane, mentre i tasting si svolgeranno presso la prestigiosa Villa Signorini di Ercolano, dove la stampa nazionale e internazionali degusterà le nuove annate dei vini campani, con sessioni dedicate ai vini rosati e rossi (19 maggio) e ai vini bianchi (20 maggio), oltre a visite guidate nelle cantine e nei territori di tutta la regione. Come da tradizione, la manifestazione si concluderà con l’attesissimo Campania Stories Day, in programma mercoledì 21 maggio, giornata riservata a operatori e appassionati del settore presso Villa Signorini (Ercolano) su tre fasce orarie (dalle ore 11.00 alle ore 13.00, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00) con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (per info: whastapp tel. 379.1371604 – eventi@miriadeweb.it).

Campania Stories è organizzata da Miriade & Partners in collaborazione con AIS Campania, con il sostegno della Regione Campania e co-finanziata nell’ambito del PN FEAMPA 2021-2027. Partner dell’edizione 2025sono il Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Assoenologi Campania, Palazzo Mediceo (Ottaviano), Villa Signorini (Ercolano), Hotel Sakura (Torre del Greco), Viaggi Di Maio, Distretto della Castagna e del Marrone della Campania, Lunadimiele.it, Che Pasticcio e Azzurra Comunicazione. Media partner dell’evento è Luciano Pignataro Wine Blog.

Campania Stories si conferma momento centrale per promuovere le eccellenze vinicole della regione, attraverso l’organizzazione di tasting per la stampa internazionale, attività digitali, contenuti tecnici e aggiornamenti costanti sui dati di produzione della filiera, valorizzando 365 giorni l’anno la Campania del vino nel mondo.

Ecco le cantine che parteciperanno all’edizione 2025 di Campania Stories: Irpinia (Avellino): Benito Ferrara, Borgodangelo, Cantina del Barone, Cantine dell’Angelo, Cantine di Marzo, Ciro Picariello, Colli di Lapio, Contrade di Taurasi – Cantine Lonardo, De’ Gaeta, Di Meo, Di Prisco, Donnachiara, Giovanni Carlo Vesce, I Capitani, I Satoli, Il Cancelliere, Joaquin, Macchie Santa Maria, Masseria Della Porta, Passo delle Tortore, Perillo, Pietracupa, Rocca del Principe, Stefania Barbot, Tenuta Cavalier Pepe, Tenuta del Meriggio, Tenuta Pietrafusa di Villa Matilde Avallone, Tenuta Scuotto, Tenute Capaldo – Feudi di San Gregorio, Torricino, Traerte, Vesevo e Villa Raiano; Sannio (Benevento): Aia dei Colombi, Cantina del Taburno, Cosimo Capasso, Fattoria La Rivolta, Fontanavecchia, La Fortezza, La Guardiense, Nifo Sarrapochiello e Terre Stregate; Caserta: Alois, Cantina di Lisandro, Caputo 1890, La Masseria di Sessa, Masseria Felicia, Masseria Piccirillo, Porto di Mola, Scaramuzzo, Tenuta Fontana, Tenuta Tralice, Teresa Mincione, Villa Matilde Avallone e Vigne Chigi; Salerno: Cantina dei Quinti, Cantina Polito, Ettore Sammarco, Guerritore, Luigi Maffini, Marisa Cuomo, Montevetrano e San Salvatore 19.88; Napoli: Abbazia di Crapolla, Agnanum, Astroni, Bosco de’ Medici, Cantina del Vesuvio Winery Russo Family since 1930, Cantine Antonio Mazzella, Cantine Olivella, Carputo Vini, Casa Setaro, Contrada Salandra, D’Ambra Vini d’Ischia, De Falco Vini, La Sibilla, Mario Portolano, Masseria Dello Sbirro, Radici Vive Mezanotte, Salvatore Martusciello, Sorrentino Vini, Tenuta Augustea, Tenuta Loffredo e Villa Dora.

Per altre informazioni www.campaniastories.com