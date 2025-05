Givova Scafati, saluto alla massima serie

Termina con la sconfitta consecutiva numero undici la sfortunata stagione della Givova Scafati, già condannata alla retrocessione. Il campionato si chiude con il ko all’Unipol Forum di Milano contro l’EA7: il punteggio finale è 100-72.

PRIMO QUARTO

A sbloccare il tabellino della gara ci pensa Pinkins con un bel canestro dal perimetro, puntuale arriva la replica di Milano che accorcia con Shields in schiacciata (2-3 dopo un giro di lancette sul cronometro). Sponda EA7, Mannion si scaviglia, Flaccadori entra benissimo sul parquet colpendo con una tripla dall’angolo, Scafati tuttavia è calda con il pallone tra le mani e trova punti in successione da Anim e Miaschi (10-13 a metà quarto). Nella seconda metà della frazione inaugurale, l’EA7 piazza un primo mini-break importante, complici due palle recuperate dai padroni di casa che convertono in transizione con Flaccadori e Causeur per il 16-13 che costringe al timeout coach Ramondino (parziale aperto di 6-0 per l’Olimpia).

Risposta Givova dopo la sospensione: catch and shoot sull’asse Zanelli-Miaschi, con tripla a segno dell’esterno gialloblù, cui fa seguito nel possesso offensivo Cinciarini sempre dalla lunga distanza. Quattro punti di Bolmaro e l’ennesima tripla ospite (6/10 dalla lunga distanza nel primo quarto) realizzata da Cinciarini mandano in archivio il primo periodo sul 23-22 in favore dell’EA7.

SECONDO QUARTO

Settimo turnover della gara per la Givova e primo canestro della seconda frazione realizzato nel pitturato da Diop (25-22). Scafati vuole restare in scia degli avversari, Pinkins sfrutta l’interferenza di Nebo e trova il fondo della retina. Milano, d’altra parte, alza i ritmi del proprio attacco e converte sfruttando il contributo di tutti gli effettivi a disposizione: Bortolani piazza il +8 con una tripla troppo in solitaria, pochi istanti dopo arriva un gran canestro di Mirotic per la doppia cifra di vantaggio dei meneghini (34-24).

Il momento è complesso, Scafati trova una reazione alzando l’intensità difensiva e convertendo con Zanelli, il cui contributo è particolarmente prezioso per rimettere i suoi sotto la doppia cifra. Il gap tra le due squadre resta attorno alle sette-otto lunghezze, tuttavia qualche disattenzione di troppo della Givova permette a Milano di allungare nuovamente e riportarsi in doppia cifra all’intervallo lungo, grazie alle realizzazioni di Causeur, Diop e Tonut. Al ventesimo è 50-39 al Forum.

TERZO QUARTO

Inizia nel peggiore dei modi il terzo quarto della Givova: terzo fallo personale di Pinkins e gioco da tre punti di Nebo che nel pitturato fa il bello ed il cattivo tempo. Il solito Miaschi prova a mantenere ancora a contatto Scafati con due triple consecutive che valgono il nuovo meno undici (56-45). Il problema per Scafati, tuttavia, è difensivo, dal momento che Milano non ha alcuna difficoltà a trovare la via del ferro. La forbice tra le due squadre si allarga sensibilmente, i padroni di casa trovano il +15 con Tonut (64-49) e la fuga sembra proprio quella risolutiva e decisiva. Negli ultimi tre minuti della frazione, infatti, arriva il +20 EA7 messo a segno da Bolmaro (71-51), Scafati esce totalmente dalla partita e sprofonda sotto di venticinque (77-52 al trentesimo).

ULTIMO QUARTO

Poco da segnalare negli ultimi dieci minuti della stagione gialloblù: Milano gioca al gatto col topo toccando il nuovo massimo vantaggio di trenta lunghezze. Scafati dimostra di aver una volta di più staccato anzitempo la spina concedendo davvero troppo ai padroni di casa. Alla sirena finale è 100-72 il punteggio dell’Unipol Forum.

LE DICHIARAZIONI DI COACH RAMONDINO

Queste le dichiarazioni di coach Marco Ramondino al termine della gara:

“Complimenti a Milano per il successo odierno, per quanto ci riguarda abbiamo disputato una prestazione di grande dignità e contenuti, dal momento che fin quando siamo riusciti a proteggere l’area con un po’ di continuità e le percentuali dell’avversario dalla distanza non sono state letali, la partita è stata tutto sommato in equilibrio.

Ovviamente, gli errori non sono mancati ma questo è fisiologico al cospetto di un avversario importante quale Milano è. Nel secondo tempo, infatti, le loro percentuali al tiro sono salite esponenzialmente e questo ci ha creato evidenti difficoltà su ambo i lati del campo, con la conseguenza di uno scarto rilevante alla sirena finale”.

BOXSCORE

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 0, Leday 8, Flaccadori 11, Causeur 8, Tonut 4, Bortolani 10, Ricci 10, Diop 8, Bolmaro 10, Shields 9, Mirotic 10, Nebo 12. Coach: Messina.

Givova Scafati: Zanelli 8, Anim 10, Sangiovanni 0, Ulaneo ne, Sorokas 7, Pezzella ne, Miaschi 19, Pinkins 9, Cinciarini 10 , Greco 0 , Sakota ne , Akin 9. Coach: Ramondino.

PARZIALI

23-22; 50-39 (27-17); 77-52 (27-13); 100- 72 (23-20).

ARBITRI DELLA GARA

Gonella, Borgo, Dionisi.