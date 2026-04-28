Il mare, una risorsa da conoscere e tutelare, i risultati del progetto

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il presupposto fondamentale è stato avvicinare gli alunni delle scuole primarie di Salerno alla conoscenza del mare come ecosistema da tutelare e far nascere la “cultura del mare”.
Nel corso di questi mesi, grazie anche alla collaborazione con i dirigenti scolastici e il corpo docente, gli studenti hanno preso parte  ad incontri con esperti, laboratori didattici, uscite per la conoscenza  dell’ambiente marino attraverso passeggiate in spiaggia ed escursioni in barca.
Durante l’evento conclusivo – che si terrà a Palazzo di Città  il 14 maggio – verrà proiettato in anteprima assoluta un documentario sulla biodiversità realizzato dalla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli che sarà presente con una delegazione.
Nel corso dell’incontro con la stampa sono intervenuti tutti  i protagonisti del progetto, a partire dai Rotary cittadini che hanno realizzato l’iniziativa (Presidente Rotary Salerno, Francesco Caggiano;  Presidente Rotary Est, Ermanno Lambiase; Vice Presidente Rotary Duomo, Alfredo Marra; la segretaria di Salerno Picentia Caterina Babino; Presidente Salerno Nord dei Due Principati, Vittorio Villari).
Non si può parlare di mare, senza citare e ringraziare la  Capitaneria di Porto. Il Capitano di Vascello Giovanni Calvelli, comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, infatti, ha partecipato attivamente alla  realizzazione del progetto, coinvolgendo con interessanti interventi i giovani allievi che hanno potuto comprendere, nello specifico, aspetti del mondo marino  che non conoscevano.
Anche la Polizia di Stato è stata di supporto alle  imbarcazioni dei Soci della Lega Navale durante le escursioni in mare lungo la  costa.

Oltre 700 studenti coinvolti

Hanno partecipato anche la presidente Inner Wheel Salerno, Marcella  Anzolin; la past presidente Inner Wheel Salerno Est, Ornella Orlando; il presidente della Lega Navale, Francesco Bavosa; la presidente del Club Velico,  Elena Salzano, la presidente dellla Comunità Salernitana, Antonia Autuori; il  presidente dell’Associazione Colori Mediterranei, Claudio Carbone e Gianpiero Meo, socio di GrennPeace.
Oltre ottocento sono stati gli studenti coinvolti nel progetto con attività in classe, laboratori ed uscite in esterna.
Questi gli istituti scolastici che hanno preso parte  all’iniziativa: Istituto d’istruzione superiore statale Giovanni XXIII, Istituto comprensivo statale Vicinanza, Istituto Calcedonia – San Tommasod’Aquino, Istituto comprensivo statale Rita Levi Montalcini, Istituto  comprensivo Medaglie d’Oro, Istituto comprensivo statale Barra – Mari, Istituto comprensivo statale Giovanni Paolo II, Scuola dell’infanzia Primaria Paritaria  Rosa Agazzi, Liceo Classico Torquato Tasso.
Ringraziamenti: innanzitutto il Presidente della Banca CampaniaCentro Cassa Rurale ed Artigiana, dott. Camillo Catarozzo che ha sostenuto ilprogetto e alla Centrale del Latte che ha distribuito delle confezioni di lattedurante le uscite dei ragazzi.

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