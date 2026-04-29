Incidente sul lavoro, operaio ferito gravemente a Rofrano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Un operaio di circa sessant’anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Rofrano, nel Cilento, in provincia di Salerno. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Luigi Curto di Polla, dove è arrivato in condizioni critiche.

Le condizioni dell’operaio

Secondo quanto si apprende, il lavoratore è giunto al pronto soccorso con un corpo di ferro conficcato nell’addome. I sanitari hanno immediatamente avviato gli accertamenti diagnostici e lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il paziente è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Indagini in corso

Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’episodio si sarebbe verificato all’interno di un cantiere edile, circostanza che ha portato i militari ad avviare anche verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità delle attività in corso.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE