Incidente sul lavoro, operaio ferito gravemente a Rofrano

Un operaio di circa sessant’anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Rofrano, nel Cilento, in provincia di Salerno. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Luigi Curto di Polla, dove è arrivato in condizioni critiche.

Le condizioni dell’operaio

Secondo quanto si apprende, il lavoratore è giunto al pronto soccorso con un corpo di ferro conficcato nell’addome. I sanitari hanno immediatamente avviato gli accertamenti diagnostici e lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il paziente è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Indagini in corso

Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’episodio si sarebbe verificato all’interno di un cantiere edile, circostanza che ha portato i militari ad avviare anche verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità delle attività in corso.

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