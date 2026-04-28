Mediazione culturale e linguistica all’Università di Salerno

Mercoledì 29 aprile, alle ore 10.30, la Sala Stampa “Biagio Agnes” (Campus di Fisciano) ospiterà la Conferenza stampa di presentazione del nuovo Servizio di Mediazione Culturale e Linguistico dell’Università di Salerno.

Il Servizio nasce con l’obiettivo di accompagnare gli studenti e le studentesse internazionali, con particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi Terzi, in ogni fase del percorso universitario, per fornire loro un supporto costante dall’arrivo in Ateneo ai momenti successivi di integrazione e partecipazione attiva alla vita da campus.

Tra le finalità del nuovo Servizio anche quella di sviluppare competenze interculturali sia negli studenti ospiti che nel personale amministrativo e docente universitario.

L’evento si aprirà con i Saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio, a cui seguiranno i contributi dei Delegati di Ateneo impegnati nel progetto: prof.ssa Giulia Savarese (Inclusione), la prof.ssa Alessandra Amendola (Internazionalizzazione), la prof.ssa Mariarosaria Colucciello (Politiche di Mobilità), il prof. Abdelaziz Rhandi (Proiezione Mediterranea).

Nel corso dell’incontro saranno presentati ufficialmente gli operatori del servizio e illustrate le caratteristiche e le modalità organizzative dello stesso.

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