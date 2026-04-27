50enne trovato morto ad Atena Lucana

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in via Indipendenza. A dare l’allarme sarebbe stato un conoscente che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo viveva da solo e lavorava nel settore agricolo.

Al momento non sono note le cause della morte. Le prime valutazioni non escludono l’ipotesi di un malore improvviso, ma gli investigatori mantengono aperto ogni scenario in attesa di elementi più concreti.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti medico‑legali, che dovranno stabilire con precisione le cause del decesso.

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