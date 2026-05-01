Carta di Identità Elettronica, aperture straordinarie uffici comunali

Continua lo sforzo straordinario da parte del Comune di Salerno per venire incontro alla necessità della cittadinanza, ancora in possesso della carta d’identità cartacea, di sostituirla con la carta d’identità elettronica (CIE) più sicura ed utilizzabile anche per i servizi digitali della pubblica Amministrazione.

Con l’obiettivo di agevolare la sostituzione della carta d’identità in formato cartaceo con quella elettronica, gli Uffici, infatti, oltre ad aver già previsto dal mese di febbraio alcune giornate di apertura straordinaria e che continueranno il 9 maggio, il 30 maggio, il 6 giugno, il 13 giugno, il 20 giugno ed il 27 giugno, come da calendario, disporranno ulteriori aperture straordinarie, compatibilmente con le risorse umane a disposizione.

Infatti è prevista dalla prossima settimana (il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e previa prenotazione) l’apertura straordinaria della sezione di Fuorni fino al mese di novembre.

Inoltre, in concomitanza con le prossime consultazioni elettorali amministrative è prevista, per tutto il mese di maggio e previa prenotazione, l’apertura straordinaria anche nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,20 delle sezioni di Palazzo di Città -via Roma e di Pastena – via Madonna di Fatima.

Pertanto, si invitano i cittadini ancora in possesso della carta di identità cartacea a chiedere la nuova carta di identità elettronica, ricordando che è attivo il servizio di prenotazione al seguente link

Si ricorda, infine, ai cittadini che per rinnovare la carta d’identità è

necessario esibire:

• il vecchio documento

• una fototessera recente (massimo 6 mesi)

• una carta per il pagamento elettronico (bancomat, carta di credito, postepay…) oppure provvedere al pagamento del bollettino pagoPa scaricabile dal sito web del Comune.

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link

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