Omicidio Ibiza, fermato presunto autore, ancora ignoto il movente

Restano ancora da chiarire i motivi del litigio che mercoledì pomeriggio è costato la vita a Franco Sessa, 35 anni, pizzaiolo originario di Pagani (Salerno), ucciso con una coltellata al torace in Calle Alzines, a Platja d’en Bossa, una delle zone più frequentate di Ibiza.

A indagare è la Guardia Civil delle Baleari, che nella tarda mattinata di ieri ha fermato un uomo di 45 anni, anche lui campano, nato nell’Avellinese. Gli investigatori stanno ricostruendo le fasi che hanno preceduto l’aggressione e non escludono alcuna pista: tra le ipotesi al vaglio, anche un possibile movente legato al mondo della droga, ma gli inquirenti attendono ulteriori riscontri prima di formulare conclusioni.

Intanto sull’isola sono arrivati i familiari della vittima, accolti dalle autorità consolari. Elementi utili potrebbero emergere dall’autopsia, già disposta dalla magistratura spagnola.

La dinamica: una lite con due persone, poi la fuga degli aggressori

Secondo le prime ricostruzioni, Sessa — all’anagrafe Franco ma conosciuto come Francesco — sarebbe stato visto discutere con due persone, probabilmente di nazionalità straniera, pochi minuti prima della tragedia. La coltellata, inferta nella parte sinistra del torace, è risultata fatale.

Il presunto omicida avrebbe tentato di far perdere le proprie tracce subito dopo l’aggressione, allontanandosi rapidamente, forse a bordo di un’auto. A favorire il suo arresto sarebbero state le testimonianze di alcuni presenti. Gli investigatori sono ora alla ricerca di un possibile complice.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 di ieri davanti al bar El Campito, chiuso a quell’ora e sede di un’associazione del quartiere. A dare l’allarme è stata una donna che, parcheggiata la propria auto, ha visto il giovane accasciarsi a terra in una pozza di sangue.

Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari: Sessa è morto per arresto cardiaco. In un primo momento si era ipotizzato un tentativo di rapina degenerato, ma gli elementi raccolti hanno orientato le indagini verso un regolamento di conti.

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