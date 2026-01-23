Lectura Dantis Metelliana, gli appuntamenti 2026

Prenderà il via il 24 febbraio 2026 la LIII edizione della Lectura Dantis Metelliana, la prestigiosa rassegna di studi danteschi che da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale. L’edizione di quest’anno, che si concluderà il 31 marzo, è dedicata alla memoria del compianto Professor Carlo Chirico, dell’Università di Salerno, accademico di alto profilo, profondamente legato alla Lectura, della quale era socio da molti anni.

Il ciclo di incontri, che si terrà alle ore 18.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi provenienti da importanti atenei italiani, con un percorso di letture e riflessioni dedicate in particolare ai canti del Purgatorio e alla fortuna culturale di Dante.

Il programma si apre il 24 febbraio con Teresa Nocita (Università dell’Aquila), che terrà un intervento dal titolo “More pricks than kicks”: Dante, Belacqua e Samuel Beckett (Purgatorio IV).

Il 6 marzo sarà la volta di Simona Brambilla (Università Cattolica di Milano) con una lettura del Canto V del Purgatorio.

Il 10 marzo interverrà Marco Galdi (Università di Salerno) sul tema Identità, frammentazione e Provvidenza (Purgatorio VI).

Il 17 marzo Stefano Jossa (Università di Palermo) terrà una relazione su Dante padre della patria: usi e abusi del sommo poeta nel discorso pubblico.

Il 24 marzo Padre Michele Bianco proporrà una riflessione su Dante e Maria.

La rassegna si concluderà il 31 marzo con un intervento di Marco Teti (Università eCampus) su Dante e la cultura pop del Sol Levante.

La Lectura Dantis Metelliana, associazione insignita della medaglia d’argento della Presidenza della Repubblica Italiana nel 2013, svolge la sua attività meritoria con il patrocinio del DISUFF e DIPSUM dell’Università di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni, e con il sostegno della “Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara”. Anche quest’anno conferma la sua vocazione: coniugare rigore scientifico, apertura al pubblico e dialogo tra tradizione e contemporaneità, nel segno di Dante Alighieri.

Gabriella Avagliano

