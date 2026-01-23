Amalfi, contributi economici straordinari per famiglie in difficoltà

Il Comune di Amalfi al fianco delle famiglie delle fasce sociali più fragili: si intensificano le iniziative dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco Daniele Milano, che ha aperto anche per il 2026 il bando pubblico per la concessione di contributi economici straordinari a favore di persone e/o di nuclei familiari in stato di bisogno.

L’erogazione del beneficio è finalizzata a prevenire o ridurre la marginalità generata da insufficienza del reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

«Prosegue il nostro impegno a sostegno delle politiche sociali e di contrasto alle condizioni di disagio – afferma il Sindaco Daniele Milano – Si tratta di una misura che sosteniamo da anni con uno stanziamento di fondi comunali, per un importo del valore di 15mila euro. Un impegno dell’Ente comunale reso possibile grazie a una precisa strategia di bilancio: una gestione virtuosa che si riflette in azioni di welfare sociale, volte a garantire l’inclusione attiva e la solidarietà».

In conformità ai principi della Costituzione, l’intervento sociale mira a garantire i bisogni primari, la non discriminazione e ad eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare, in risposta alle tante richieste che arrivano all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

«I contributi hanno carattere di straordinarietà e vengono erogati su specifici requisiti. – sottolinea l’Assessore Francesca Gargano, delegata alle Politiche Sociali – La misura massima del sostegno economico da assegnare è fissata in 500 euro, variabile sulla base della situazione contingente o straordinaria, secondo le disponibilità finanziarie stabilite del Comune».

Gli interventi economici non costituiscono un diritto in senso assoluto, per i soggetti richiedenti, ma avranno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Le richieste di contributi economici, corredate da apposita documentazione, pena l’esclusione, possono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi, entro e non oltre venerdì 27 febbraio 2026, accedendo all’area riservata tramite il seguente link: https://servizisociali.comune.amalfi.sa.it/sicare/benvenuto.php, identificandosi con SPID o CIE.

Non saranno ammesse altre modalità di invio della domanda. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l’inammissibilità della domanda. Saranno escluse le domande senza l’allegata certificazione ISEE in corso di validità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...