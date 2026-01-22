Casematte, nuovo incontro ad Ascea venerdì 23

Venerdì 23 gennaio, alle ore 15.30, presso Palazzo Ricci ad Ascea Capoluogo, è convocata l’Assemblea di Comunità nell’ambito del progetto CASEMATTE – MED.LAB, proseguendo il percorso di costruzione condivisa avviato nei mesi scorsi.

Il progetto CASEMATTE – MED.LAB è sviluppato nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dal GAL Casacastra per la selezione dei Progetti Complessi di Comunità. Con l’inserimento di Palazzo Ricci nella graduatoria dei beni candidati come beni di comunità, il progetto – dopo aver superato con esito positivo il primo step di valutazione – è entrato in una fase di approfondimento e consolidamento del percorso.

Promosso dal Comune di Ascea insieme ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia e alla Fondazione Alario, il progetto è finalizzato alla valorizzazione di Palazzo Ricci e alla definizione di una visione di sviluppo partecipata e sostenibile, fondata sul coinvolgimento attivo della comunità locale. Il percorso è realizzato con il supporto del GAL Casacastra, che si ringrazia per il sostegno e l’accompagnamento garantiti sin dall’inizio, favorendo un approccio basato sulla cooperazione territoriale e sulla centralità delle comunità locali.

I precedenti incontri di comunità hanno registrato un ampio interesse e una partecipazione attiva da parte di partner istituzionali, associazioni, operatori, cittadini e giovani del territorio, confermando la volontà condivisa di costruire un progetto di sviluppo “dal basso”, capace di tradurre le potenzialità locali in azioni concrete. Il percorso Casematte ha dimostrato come la qualità della partecipazione sia l’elemento decisivo per una strategia di sviluppo efficace e realmente sentita dalla popolazione.

A supporto di questo percorso, inoltre, è stato istituito lo Sportello Informativo CASEMATTE presso il Comune di Ascea, pensato come punto di riferimento per la comunità. Uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento, a disposizione di chiunque voglia informarsi, proporre idee, condividere bisogni o avvicinarsi al progetto.

Lo Sportello Informativo è attivo:

– giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00

– venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00.

«CASEMATTE – MED.LAB è un progetto che guarda al futuro di Ascea attraverso un percorso realmente condiviso con la comunità» ha ribadito il primo cittadino Stefano Sansone. «Palazzo Ricci diventa un luogo vivo e rigenerativo, capace di accendere idee, energie e nuove collaborazioni sul territorio. È da qui che vogliamo costruire una visione di sviluppo partecipata, fondata sul dialogo e sulla valorizzazione delle nostre risorse materiali e immateriali».

