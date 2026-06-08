Iniziati i festeggiamenti per la 50ª edizione della “Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca ”

Apertura con una mostra ed un convegno a cura dell’Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni, così sono Iniziati i festeggiamenti per la 50ª edizione della “Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca ”

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per l’inaugurazione del Museo Temporaneo dedicato alla storia della “Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca ”la Mostra “𝐏𝐎𝐋𝐕𝐄𝐑𝐄, 𝐅𝐄𝐃𝐄 𝐄 𝐅𝐔𝐎𝐂𝐎: 𝑙’𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑣𝑎” che apre ufficialmente le iniziative della 50ª edizione della storica manifestazione.

Un percorso tra memoria e identità, dove suoni, immagini e narrazione multimediale riportano in vita la storia di Cava de’ Tirreni e la tradizione del Tromboniere.Un varco tra passato e presente per riscoprire le radici delle nostre tradizioni.

Tanti i visitatori che hanno già percorso le diverse aree espositive, lasciando feedback positivi e apprezzamenti per un percorso che racconta, attraverso cimeli, documenti, immagini e testimonianze, l’anima della Disfida dei Trombonieri.

La mostra sarà visitabile fino al 14 Giugno 2026 :dal lunedì al venerdì → 17:00 • 21:00 sabato, domenica e 2 giugno → 10:00 • 12:30 / 17:00 • 21:00

Sempre presso il Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni,molto interessante il convegno “𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀: 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐢𝐢 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚”.

L’incontro, ospitato all’interno del museo temporaneo “𝐏𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐞, 𝐅𝐞𝐝𝐞 𝐞 𝐅𝐮𝐨𝐜𝐨: 𝐥’𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐯𝐚”, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e condivisione tra realtà impegnate nella valorizzazione delle tradizioni storiche, del patrimonio culturale e delle manifestazioni identitarie che caratterizzano i territori italiani.

Dopo il saluto del sindaco Vincenzo Servalli, i relatori Massimo Massetti, Presidente Consiglio degli Anziani – Quintana di Ascoli Piceno, Giovanni Bellini Consiglio Superiore Palio di Ferrara , Giuseppe Foscari Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni e Aniello Ragone Cultore di storia locale per i preziosi contributi, al moderatore Antonio Di Martino e a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

In occasione del convegno, i presenti hanno inoltre avuto il privilegio di ammirare da vicino la Pergamena Bianca, eccezionalmente esposta al pubblico. Un evento esclusivo e di straordinario valore storico, reso ancora più significativo dal fatto che il prezioso documento lascia raramente il Palazzo di Città.

L’ ATSC ,grazie al comune di Cava de’ Tirreni, ha potuto esporre in occasione del convegno “Dialoghi tra Storia, Tecnica e Identità: il futuro dei Palii d’Italia”, 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 , 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞. Si tratta di un evento di particolare rilevanza: la Pergamena Bianca, documento simbolo della nostra identità storica, è normalmente custodita presso la sede comunale e raramente viene resa visibile al pubblico, soprattutto al di fuori del suo luogo di conservazione.Un’ occasione unica per studiosi, cittadini e appassionati di avvicinarsi a un patrimonio che racconta le nostre radici.

Gli altri appuntamenti per i festeggiamenti della 50ª edizione della “Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca ” saranno :

20 e 21 giugno “ Trofeo Citta’ Fedelissima”- Stadio comunale” Simonetta Lamberti”

28 giugno Rievocazio0ne storica ”4 settembre 1460 – La Pergamena Bianca,I “Guasti” a la Città de la Cava una storia di Coraggio e Fedeltà”- Giardino del Complesso Monumentale San Giovanni

4 luglio 2026″Corteo Storico e Sorteggio Ordine Di Sparo,

5 luglio”Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca” 50^a edizione- stadio comunela “ Simonetta Lamberti “

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