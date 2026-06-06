Isolamento e impermeabilizzazione degli edifici: materiali e soluzioni per abitazioni più efficienti e protette

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L’efficienza energetica, il comfort abitativo e la protezione degli immobili dagli agenti atmosferici sono diventati temi centrali nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. Intervenire correttamente sull’isolamento termico e sull’impermeabilizzazione di un edificio non significa soltanto migliorare la qualità degli ambienti interni, ma anche prevenire danni strutturali, ridurre i consumi e preservare nel tempo il valore dell’immobile.

Le dispersioni di calore, l’umidità, le infiltrazioni e la formazione di muffe sono problematiche frequenti tanto negli edifici datati quanto nelle costruzioni più recenti. In molti casi, queste criticità derivano da materiali non adeguati, da una posa poco accurata o dall’assenza di una progettazione complessiva dell’involucro edilizio.

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Per questo motivo, la scelta dei prodotti deve essere effettuata valutando con attenzione la tipologia di superficie, le condizioni climatiche, l’esposizione dell’edificio e le prestazioni richieste. Nel territorio salernitano, FGL Ferramenta e Materiali Edili rappresenta un punto di riferimento per imprese, artigiani, tecnici e privati interessati a soluzioni professionali per l’isolamento termico, acustico e l’impermeabilizzazione.

Isolamento termico: meno dispersioni e maggiore comfort

L’isolamento termico ha la funzione di limitare gli scambi di calore tra l’interno e l’esterno di un edificio. Durante l’inverno, una struttura ben isolata trattiene più efficacemente il calore prodotto dagli impianti di riscaldamento. In estate, invece, rallenta l’ingresso del calore proveniente dall’esterno, contribuendo a mantenere gli ambienti più freschi.

Pareti, coperture, solai, pavimenti e serramenti sono tra i principali punti attraverso i quali può avvenire la dispersione energetica. Un intervento correttamente progettato permette di ridurre il fabbisogno energetico dell’immobile e, di conseguenza, l’utilizzo di caldaie, pompe di calore e condizionatori.

I benefici non riguardano soltanto il risparmio sulle bollette. Una temperatura interna più uniforme riduce gli sbalzi termici, migliora la vivibilità degli ambienti e limita la presenza di superfici fredde, sulle quali possono formarsi condensa e muffe.

L’isolamento rappresenta quindi uno degli interventi più importanti nella riqualificazione degli edifici esistenti, soprattutto quando si desidera migliorare la classe energetica e aumentare il valore commerciale della proprietà.

Cappotto termico e sistemi integrati per le facciate

Tra le soluzioni maggiormente utilizzate rientra il sistema a cappotto termico esterno. Questo intervento prevede l’applicazione di pannelli isolanti sulle pareti perimetrali dell’edificio, creando uno strato continuo capace di limitare le dispersioni e ridurre i ponti termici.

Il sistema è composto da diversi elementi: collanti, pannelli, tasselli, rete di armatura, rasanti, profili, primer e rivestimenti di finitura. Ogni componente deve essere compatibile con gli altri e applicato seguendo precise procedure tecniche.

Il cappotto esterno presenta il vantaggio di proteggere la muratura dalle variazioni di temperatura e di intervenire senza ridurre la superficie interna degli ambienti. È particolarmente indicato nelle ristrutturazioni complete delle facciate e negli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche.

Quando non è possibile agire all’esterno, per motivi architettonici, condominiali o urbanistici, si può valutare l’isolamento interno. Questa soluzione richiede però particolare attenzione alla gestione del vapore e della condensa interstiziale, poiché un’applicazione non corretta può generare problemi di umidità all’interno delle pareti.

I materiali isolanti per le diverse applicazioni

Non esiste un unico materiale adatto a qualsiasi intervento. Ogni prodotto possiede caratteristiche specifiche in termini di conducibilità termica, densità, resistenza meccanica, comportamento al fuoco e capacità di assorbire l’umidità.

Il polistirene espanso sinterizzato, conosciuto come EPS, è uno dei materiali più diffusi nei sistemi a cappotto. È leggero, facilmente lavorabile e offre buone prestazioni termiche. Può essere utilizzato anche per l’isolamento di coperture, solai e pavimenti.

Il polistirene estruso, indicato con la sigla XPS, presenta invece una struttura più compatta e un ridotto assorbimento d’acqua. Per queste caratteristiche viene impiegato nelle fondazioni, nelle pareti controterra, nei tetti piani e nelle superfici soggette a umidità o sollecitazioni meccaniche.

La lana di vetro e la lana minerale sono apprezzate per la capacità di combinare isolamento termico, protezione acustica e buone prestazioni in caso di incendio. Sono spesso utilizzate nelle pareti divisorie, nei controsoffitti, nelle coperture e nelle strutture leggere.

I pannelli in poliuretano consentono di ottenere prestazioni elevate anche con spessori relativamente contenuti, caratteristica utile quando gli spazi disponibili sono limitati.

Presso FGL Ferramenta sono disponibili soluzioni di marchi specializzati come Isover Saint-Gobain e Isolkappa, produttori attivi nel settore dei materiali isolanti e dei sistemi per l’efficienza dell’involucro edilizio.

Isolamento acustico per abitazioni e ambienti professionali

Accanto al tema energetico, cresce l’attenzione nei confronti dell’isolamento acustico. Il rumore proveniente dal traffico, dagli appartamenti confinanti, dagli impianti o dalle attività produttive può incidere negativamente sulla qualità della vita e sul benessere delle persone.

Per ridurre la trasmissione del rumore è possibile intervenire sulle pareti, sui pavimenti, sui soffitti e sulle coperture utilizzando materiali fonoassorbenti e fonoisolanti.

Gli interventi devono essere progettati in funzione della tipologia di rumore. I rumori aerei, come voci, musica e traffico, richiedono soluzioni differenti rispetto ai rumori da calpestio o alle vibrazioni prodotte da macchinari e impianti.

La scelta corretta dei materiali e la cura dei collegamenti tra gli elementi costruttivi sono determinanti. Anche una piccola discontinuità può compromettere l’efficacia dell’intero sistema.

Impermeabilizzazione: una barriera contro acqua e umidità

Se l’isolamento migliora le prestazioni energetiche, l’impermeabilizzazione protegge direttamente le strutture dall’azione dell’acqua. Terrazzi, balconi, lastrici solari, tetti, fondazioni e muri controterra sono costantemente esposti al rischio di infiltrazioni.

L’acqua può penetrare attraverso fessure, giunti, pavimentazioni deteriorate e raccordi eseguiti in maniera non adeguata. Nel tempo può causare distacchi degli intonaci, efflorescenze, corrosione delle armature, degrado del calcestruzzo e danneggiamento dei materiali isolanti.

Intervenire tempestivamente evita che un problema inizialmente limitato si trasformi in un danno esteso e costoso. La soluzione deve essere scelta considerando il supporto, la pendenza, l’esposizione, la presenza di pavimentazioni e l’eventuale calpestabilità della superficie.

Membrane bituminose, guaine liquide e sistemi cementizi

Le membrane bituminose sono tra i prodotti più conosciuti per l’impermeabilizzazione di coperture, fondazioni e terrazzi. Disponibili in diverse composizioni e finiture, vengono applicate creando uno strato continuo capace di impedire il passaggio dell’acqua.

Le guaine liquide sono particolarmente indicate per superfici irregolari e zone caratterizzate dalla presenza di angoli, scarichi, raccordi e dettagli difficili da trattare con materiali in rotolo. Dopo l’applicazione, il prodotto forma una membrana continua e priva di giunzioni.

Le malte impermeabilizzanti cementizie trovano largo impiego nei balconi, nei terrazzi, nei bagni, nelle docce e nelle superfici destinate a essere successivamente pavimentate. Alcuni sistemi sono formulati anche per proteggere strutture in calcestruzzo, vasche e murature soggette alla presenza d’acqua.

Tra i marchi trattati da FGL Ferramenta figurano Cimar e Index, aziende specializzate nelle soluzioni impermeabilizzanti, nelle membrane e nei prodotti destinati alla protezione delle superfici.

La preparazione del supporto è fondamentale

La durata di un intervento non dipende esclusivamente dalla qualità del prodotto. La preparazione del supporto riveste un ruolo decisivo.

Prima di applicare un sistema isolante o impermeabilizzante è necessario eliminare polvere, sporco, parti incoerenti e vecchi rivestimenti non aderenti. Fessure e lesioni devono essere riparate, mentre le superfici devono risultare stabili e compatibili con il trattamento previsto.

Nei terrazzi è indispensabile controllare le pendenze e il corretto funzionamento degli scarichi. Nelle facciate bisogna verificare la planarità e la consistenza dell’intonaco. Nelle fondazioni occorre valutare la pressione dell’acqua e predisporre adeguati sistemi di drenaggio.

Primer, reti, nastri di rinforzo, profili e accessori costituiscono parti essenziali del sistema e non devono essere considerati elementi secondari.

FGL Ferramenta, una realtà al servizio dell’edilizia salernitana

L’ampiezza dell’offerta rappresenta un elemento importante per chi opera nei cantieri e deve individuare soluzioni compatibili con differenti tipologie di intervento.

FGL Ferramenta e Materiali Edili, con sede a Pontecagnano Faiano, propone prodotti per l’isolamento, il cappotto termico e l’impermeabilizzazione, collaborando con marchi come Cimar, Weber Saint-Gobain, Isover Saint-Gobain, Index e Isolkappa.

La presenza di più produttori consente a imprese, tecnici e applicatori di valutare materiali differenti sulla base delle prestazioni richieste e delle caratteristiche del cantiere.

In un settore sempre più orientato verso la sostenibilità e il contenimento dei consumi, l’utilizzo di sistemi professionali rappresenta un investimento sulla sicurezza, sul comfort e sulla durata degli edifici. Una scelta corretta dei materiali, accompagnata da una posa eseguita a regola d’arte, può contribuire a prevenire infiltrazioni, ridurre le dispersioni energetiche e migliorare sensibilmente la qualità degli ambienti abitativi.

🏭 𝐅𝐆𝐋 𝐬𝐫𝐥 — 𝐄𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 | 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐨𝐢𝐝𝐫𝐚𝐮𝐥𝐢𝐜𝐚 | 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚 | 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐢

📍 viale Giuseppe Verdi 28 – 84098 Pontecagnano Faiano (Sa)

☎️ 089.9948211

🌐 www.fglferramenta.it

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