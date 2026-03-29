“L’amore è un processo di inclusione”. Il progetto dei Club “Rotary e Rotaract Salerno Est” per il Centro Polifunzionale per Minori “Il Girasole” nel Quartiere Sant’Eustachio.

“Non mi era mai capitato di inaugurare dei bagni, ma credetemi è la cosa più bella che ho inaugurato perché dalle piccole cose nascono le grandi cose. Partendo da piccoli cambiamenti possiamo realizzare grandi progetti per questa comunità e per i bambini e le famiglie che vivono questo spazio. Grazie ad una bella forma di collaborazione tra il Rotary, il Rotaract e l’Assessorato alle Politiche Sociali, è stata effettuata una ristrutturazione, che era necessaria da tempo, di uno spazio che da oggi avrà una maggiore accessibilità e fruibilità, in particolare per le persone con disabilità”. E’ stata la dottoressa Paola De Roberto, già Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, ad inaugurare, sabato sera, i nuovi bagni del Centro Polifunzionale per Minori “Il Girasole”, nel quartiere Sant’Eustachio, coordinato da Antonella Napoli, che sono stati ristrutturati ed adeguati, creando anche un bagno per disabili, grazie al finanziamento del progetto “L’amore è un processo di inclusione” realizzato dal “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Giovanna Morea e dal “ Rotary Club Salerno Est” presieduto da Ermanno Lambiase. Presenti alla inaugurazione gli operatori del Centro “Il Girasole”, i soci e i presidenti dei due Club rotariani e rotaractiani che hanno scoperto anche una targa con i loghi dei Club e raccontato le fasi di realizzazione del progetto avviato lo scorso anno come ha spiegato la Presidente del “Rotaract Club Salerno Est” Giovanna Morea:” Un progetto che ci inorgoglisce, nato lo scorso anno durante la presidenza del Club di Aldo Addesso e proseguito nel mio anno di presidenza del Club che opera prevalentemente sul territorio della zona orientale. Questo progetto è uno dei più importanti tra i tanti che abbiamo realizzato nei sei anni di attività del Club e che è dedicato ai bambini del quartiere che vengono accolti in questo centro dove si divertono giocando e dove svolgono anche attività formative”. Il Past President Aldo Addesso ha ricordato che il progetto è nato grazie all’interessamento del Presidente Incoming del Club rotaractiano Manuela Vastola:” È stata lei a fare da tramite tra noi e il Centro “Il Girasole”. Io come Presidente del “Rotaract Club Salerno Est” ho dato avvio al progetto insieme al Presidente dello scorso anno del “Rotary Club Salerno Est”, Edoardo Ventura. Progetto di inclusione che poi è continuato con gli attuali presidenti dei due Club”. Anche il Presidente del “Rotary Club Salerno Est”, Ermanno Lambiase ha spiegato che il progetto è partito lo scorso anno:” Con il Past President Edoardo Ventura e con i soci del Club che hanno seguito tutto l’iter progettuale, economico – amministrativo, autorizzativo, e che hanno contribuito fattivamente anche alla fornitura dei materiali e alla realizzazione dei lavori: Roberto Trucillo, Achille Parisi, Raffaele Ferrara, Antonio Capece, Alfonso Villani, Carmine Nobile. Sicuramente questo progetto è solo l’inizio di un cammino che percorreremo insieme agli operatori e alla coordinatrice del Centro “Il Girasole” nei prossimi anni”. La Presidente della Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, Dora Romano, ha spiegato che il Centro Polifunzionale per Minori “Il Girasole”, è gestito dal 1997 dalla Cooperativa “Fili d’erba” in convenzione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno:” Quest’anno festeggiamo i 29 anni di attività. È stato fatto tanto per i bambini e i ragazzi di questo quartiere. Il Centro è un punto di riferimento importante: qui si svolgono attività di sostegno scolastico, attività laboratoriali, teatrali, di socializzazione e ricreative. Il dono dei due Club Rotary e Rotaract ci consentirà anche di poter accreditare a livello regionale il nostro Centro. Oggi per noi è un giorno di festa!”. Presso il Centro “Il Girasole” vengono seguiti oltre trenta bambini del Quartiere Sant’Eustachio tra i quali vi sono anche bambini diversamente abili come ha spiegato la Coordinatrice del “Centro Il Girasole”, Antonella Napoli:” Sono tanti i bambini che hanno frequentato negli anni il Centro: molti sono cresciuti tra queste mura. A loro abbiamo trasmesso valori importanti. Li accogliamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Cerchiamo di dare anche un supporto alle loro famiglie che in questo quartiere spesso vivono situazioni di disagio familiare e socio-economico e che non lasciamo mai sole. Siamo grati ai Club Rotary e Rotaract per il loro prezioso dono che ha restituito dignità a questo spazio”. Aniello Palumbo

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