..incostieraamalfitana.it, i premi speciali

Di
Pietro Pizzolla
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Sempre più vicina la data di inizio della 20a edizione di ..incostieraamalfitana.it che riserverà, anche quest’anno, una riflessione sul significato di fare Cultura oggi nel nostro Paese attraverso eventi gemellati con la Festa del Libro in Mediterraneo.

Così, al tradizionale appuntamento con “La Notte dei Festival” il 12 luglio ad Atrani, oltre al Festival Internazionale del Cinema di Salerno SALERNO (Campania), al Concorso letterario “Raccontami in 25 parole” RIMINI (Emilia), al Festival del Nuovo Rinascimento MILANO (Lombardia), Premio letterario nazionale “Città di Taranto” TARANTO (Puglia), già annoverati tra i 45 eventi gemellati in vent’anni, saranno presenti anche il Premio Letterario Nazionale (letteratura sociale) “Sororanze” PESCARA (Abruzzo), il Premio letterario “Città di Siena” SIENA (Toscana), la Notte di Poesia SOVICILLE (Toscana).

In questo ambito si muovono anche i due appuntamenti “speciali” con il Menotti Art Festival Spoleto ed il Premio Internazionale alla Parola: il 13 luglio a Cetara il presidente dell’importante evento artistico umbro, il professor Luca Filipponi, consegnerà riconoscimenti del festival spoletino a Pietro Gatto, pianista, concertista; Alfonso Tortora, docente universitario, saggista, storico; Anna D’Elia, artista; Francesco Terrone, scrittore; Giuseppe Petrarca, scrittore; il 26 giugno a Tramonti invece la co-ideatrice del Premio Internazionale alla Parola, la poetessa e scrittrice Rosaria Zizzo, consegnerà i relativi riconoscimenti ad Antonio Amatruda, regista corti cinematografici; Costa d’Amalfi TV, emittente televisiva; Gennaro Curato (in arte Geni), cantautore; Gianni Riccio, fotografo VIP; Gabriele Cavaliere, scrittore, editore.

Unitamente poi ai vincitori dei Premi Costadamalfilibri per la narrativa e CostadAmalfiPoesia per la poesia edita, e del concorso “Cantami o Vate di madri e di sirene…” per la poesia inedita,” – sottolinea il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana .it Alfonso Bottone – “consegneremo anche quest’anno degli “speciali” Premi MarediCosta per la comunicazione e per la promozione culturale”.

Per la comunicazione riconoscimenti il 16 maggio a Maiori a Elisabetta Carrano, Rosaria Coppola, Patrizia De Mascellis, Norman Di Lieto, Rossella Graziuso, Errico Marrazzo, Aniello Palumbo, Carmine Pecoraro, Davide Speranza, Claudia Squitieri;

per la promozione culturale il 16 giugno, sempre a Maiori, a Costantino Amatruda, Associazione Medici Artisti Salernitani, Associazione Uniti per Erchie, Teresa D’Alessandro, Salvatore Dell’Isola, Lorenzo Imperato, Letteratura e Cultura al Femminile, Rossella Molisso, Alfonso Pastore, Donato Sarno, Smac Fashion Salerno, Gabriella Taddeo, Riccardo Troiano.

 

Si ringrazia per l’attenzione e la diffusione.

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