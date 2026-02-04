Referendum, Comitato Sì ad Agropoli

È stato ufficialmente costituito ad Agropoli, su iniziativa di Forza Italia, il Comitato Cittadini per il Sì al Referendum Costituzionale sulla Giustizia, in vista della consultazione referendaria in programma sabato 22 e domenica 23 marzo 2026.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di sostenere e promuovere, sul territorio, le ragioni del Sì alla riforma costituzionale della giustizia, che interviene su temi centrali per il funzionamento dello Stato di diritto, tra cui la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante e la riforma del sistema disciplinare dei magistrati.

Alla guida del Comitato è stata nominata Sara Annachiara Spinelli, che ricopre il ruolo di Presidente.

Il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente:

Sara Annachiara Spinelli

Vice Presidente:

Emilio Malandrino

Tesoriere:

Mario Capo

Consiglieri:

Francesco Piccolo Sabrina Verrelli Nicola Spinelli Giovanni Vitolo Carmine Cardone Benedetta Prudenzano

Il Comitato avrà sede ad Agropoli e opererà attraverso iniziative di informazione, confronto pubblico e partecipazione civica, con l’obiettivo di favorire un dibattito consapevole sui contenuti della riforma e sulle sue ricadute per cittadini, imprese e istituzioni.

La costituzione del Comitato Cittadini per il Sì rappresenta l’avvio ufficiale della campagna referendaria sul territorio, con l’intento di promuovere i valori della democrazia liberale, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e di una giustizia più efficiente, trasparente e garantista.

Nei prossimi giorni saranno annunciati incontri pubblici e iniziative di approfondimento in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026.

