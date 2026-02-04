I Pistonieri di Cava in Spagna

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

L’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo vola in Spagna per partecipare alla storica manifestazione “XXVII Ruta dell’Emperador Carlo V”, che si terrà dal 6 all’8 febbraio nella regione de La Vera, in Estremadura. L’evento rievoca l’ultimo viaggio di Carlo V nel 1557

L’imperatore asburgico, stanco e malato, partì da Jarandilla de la Vera per raggiungere il Monastero di Yuste, passando per Aldeanueva de la Vera e Cuacos de Yuste.

 

La partecipazione dell’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo si inserisce nel solco di un consolidato rapporto di cooperazione culturale e turistica che ha l’obiettivo di valorizzare gli Itinerari Europei dell’Imperatore Carlo V, una manifestazione internazionale alla quale l’Amministrazione comunale di Cava ha aderito pienamente, condividendone le finalità e gli obiettivi.

L’invito riconosce nell’Associazione Santa Maria del Rovo – da tempo membro attivo della Rete di Cooperazione degli Itinerari – una delegazione d’eccellenza capace di rappresentare, con le proprie esibizioni storiche, il prestigio e la tradizione della Città di Cava de’ Tirreni in un contesto di pregio nel panorama folkloristico e culturale internazionale.

La partecipazione alla manifestazione spagnola fa da apristrada al progetto culturale “Cava 1535 – L’ingresso dell’Imperatore Carlo V”, che si terrà a fine maggio a Cava de’ Tirreni. L’iniziativa rievoca l’ingresso dell’imperatore Carlo V d’Asburgo nella Città de La Cava, avvenuto il 22 novembre 1535. Il sovrano – in viaggio verso Napoli di ritorno dalla spedizione di Tunisi, dove era uscito vittorioso dallo scontro con il corsaro Barbarossa – fu accolto con tutti gli onori, ricevendo in dono un bacile d’oro contenente 3mila scudi, oltre a due chiavi della città: una d’oro e l’altra d’argento. In quell’occasione Carlo V riconfermò a Cava lo status di città demaniale (cioè legata direttamente al sovrano, al riparo da infeudazioni) e tutti i privilegi già concessi dai precedenti sovrani.

Al fine di consolidare questo legame e sostenere gli obiettivi strategici della Rete di Cooperazione – tra cui la promozione di itinerari turistici comuni, la cooperazione interregionale e lo sviluppo di progetti culturali – la partecipazione dei Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo sarà accompagnata dalla presenza istituzionale del Sindaco Vincenzo Servalli che, in questo modo, porrà l’accento non solo sulla valenza del gemellaggio tra le due città – Cava de’ Tirreni e Cuacos de Yuste – ma anche sulla ferma volontà dell’Ente di rafforzare la proiezione internazionale del territorio attraverso la sinergia tra le autorità locali e le realtà associative di consolidata tradizione.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE