Racconti di cinema, Ornella Muti a Battipaglia domenica 25

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il Teatro Aldo Giuffré prosegue con il cartellone teatrale 2025/2026. Dopo i successi degli spettacoli che hanno animato la prima parte della stagione, si passa ora a un’autentica star: arriva sul palcoscenico battipagliese Ornella Muti con “Racconti di cinema”, in scena domenica 25 gennaio, alle ore 18:30, spettacolo che vede protagonista una delle icone più amate del cinema italiano.

In un raffinato intreccio di parole e musica, l’attrice si racconta in un percorso emozionale che attraversa la sua carriera e il suo immaginario artistico. Attraverso intermezzi musicali che spaziano dal repertorio americano alla grande canzone italiana, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro che tocca il jazz, il latin e le melodie più evocative della nostra tradizione. La regia di Francesco Branchetti impreziosisce lo spettacolo con un linguaggio scenico elegante e intimo, da non perdere.

Figlia di un giornalista napoletano e di una scultrice estone, Ornella Muti ha debuttato giovanissima con “La moglie più bella” (1970) di Damiano Damiani, che le dà il nome d’arte. Negli anni Settanta e Ottanta diventa una star del cinema italiano e internazionale, lavorando con Monicelli, Risi, Ferreri e attori come Tognazzi, Gassman e Depardieu. Ha vinto in carriera Nastri d’Argento e un David Speciale, recitando anche in Francia e a Hollywood (“Flash Gordon”). Un simbolo di eleganza e bellezza del cinema italiano.

DATA DI RECUPERO: LE INFO SUI BIGLIETTI

Lo spettacolo “Racconti di cinema” che vede protagonista Ornella Muti – originariamente previsto per il 19 ottobre 2025 – verrà recuperato il 25 gennaio 2026. Gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto, potranno presentarlo al botteghino, così come i possessori dell’abbonamento. Resta possibile acquistare il biglietto per lo spettacolo, rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale “Aldo Giuffré”, in via Guicciardini, 35, i lunedì e il venerdì, dalle ore 10 alle 12, e dal martedì al giovedì, dalle ore 17 alle 20. È possibile inoltre acquistare i biglietti anche online, su www.postoriservato.it.

