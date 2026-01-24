Costiera, lettera aperta Comitato No Tunnel

Responsabilità, priorità della Costiera ed etica dell’uso di risorse pubbliche – valutazione comparativa tra opere alternative.
Il Comitato chiede che la Regione valuti l’opera anche sotto il profilo della economicità, utilità comparata e priorità del territorio.
In un contesto con esigenze urgenti (viabilità esistente, sicurezza diffusa, vulnerabilità idrogeologica, tutela dei beni paesaggistici e culturali), appare doveroso verificare se l’impiego di risorse pubbliche su questa opera, le relative progettazioni ed indagini accessorie sia giustificato e non configuri un impiego sproporzionato rispetto a benefici limitati (se non assenti) o trasferiti altrove.
Nota di riscontro su LetteraSindaci da parte del comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.