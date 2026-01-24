Costiera, lettera aperta Comitato No Tunnel

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Responsabilità, priorità della Costiera ed etica dell’uso di risorse pubbliche – valutazione comparativa tra opere alternative.

Il Comitato chiede che la Regione valuti l’opera anche sotto il profilo della economicità, utilità comparata e priorità del territorio.

In un contesto con esigenze urgenti (viabilità esistente, sicurezza diffusa, vulnerabilità idrogeologica, tutela dei beni paesaggistici e culturali), appare doveroso verificare se l’impiego di risorse pubbliche su questa opera, le relative progettazioni ed indagini accessorie sia giustificato e non configuri un impiego sproporzionato rispetto a benefici limitati (se non assenti) o trasferiti altrove.

Nota di riscontro su LetteraSindaci da parte del comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana

