Brava Innovation Hub Salerno: al via la call

Al via la call di Salerno di Brava Innovation Hub, il programma di accelerazione dedicato a startup, micro e piccole imprese a leadership femminile, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia, in collaborazione con Tree S.r.l. (gruppo Opinno Italy), Fabrick S.p.A. e SheTech ETS.

Progetto imprenditoria femminile

Brava Innovation Hub si inserisce nell’ambito del Programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR – Next Generation EU e gestito da Invitalia, che punta a diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e ad aumentarne la presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, soprattutto negli ambiti scientifici e tecnologici.

La tappa di Salerno

L’edizione di Salerno rappresenta la terza tappa del percorso nazionale articolato in tre programmi di accelerazione che, nel 2026, hanno coinvolto anche Roma e Novara. L’obiettivo è accompagnare complessivamente 30 imprese femminili in un percorso strutturato di crescita e posizionamento sul mercato.

Le call di Roma e Novara

La prima call, dedicata a Roma, si è chiusa lo scorso 3 marzo 2026 registrando 118 candidature di imprese femminili, mentre la call di Novara si è chiusa il 7 aprile 2026 con 137 candidature, confermando l’interesse e il successo dell’iniziativa su tutto il territorio nazionale.

Il programma

Anche per Salerno, Brava Innovation Hub selezionerà 10 imprese su scala nazionale per un percorso di accelerazione di 12 settimane, in presenza e online, pensato per rafforzare modelli di business, competenze manageriali e strategie di sviluppo.

Le imprese ammesse avranno accesso a:

un grant di 40.000 euro ;

; oltre 60 ore di mentoring individuale con esperti del mondo imprenditoriale, tecnologico e finanziario;

con esperti del mondo imprenditoriale, tecnologico e finanziario; formazione avanzata su strategia di business, finanza, marketing, comunicazione, aspetti legali e leadership;

su strategia di business, finanza, marketing, comunicazione, aspetti legali e leadership; spazi di lavoro dedicati , attività di networking, business matching e open innovation;

, attività di networking, business matching e open innovation; tre momenti chiave di confronto e visibilità: evento di apertura, Benchmark Day e Demo Day finale con investitori e partner.

Obiettivi

Brava Innovation Hub si inserisce in un impegno più ampio a sostegno dell’imprenditoria femminile, valorizzando il talento delle donne e favorendo una partecipazione sempre più equilibrata ai processi di sviluppo economico.

Allo stesso tempo, il programma contribuisce a rafforzare l’imprenditoria italiana, sostenendo progetti innovativi capaci di competere sul mercato e di costruire traiettorie di crescita solide e sostenibili.

A chi si rivolge

L’open call è rivolta a società costituite da non più di 60 mesi in cui le donne detengono almeno il 50% del capitale sociale e costituiscono la maggioranza dei soci oppure detengono almeno il 50% delle quote di partecipazione e ricoprono la maggioranza dei ruoli negli organi amministrativi dell’impresa. È prevista una premialità per le imprese in cui le donne detengono almeno i due terzi del capitale e dei ruoli negli organi amministrativi.

Quando e come candidarsi

Il programma di accelerazione di Salerno si svolgerà tra settembre e dicembre 2026.

Le candidature possono essere presentate fino alle 12.00 del 7 luglio 2026 secondo le modalità indicate nel Regolamento disponibile sulla pagina dedicata del sito Imprenditoria Femminile