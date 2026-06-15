Innovation Days, all’Università di Salerno il General Manager IBM Italia

L’Università degli Studi di Salerno si prepara agli Innovation Days, il grande evento promosso dalla Terza Missione Unisa che riunisce innovatori, imprese, spin-off, start-up e big-tech del mercato internazionale, in programma il 30 giugno 2026.

Tra i grandi protagonisti dell’edizione 2026 anche Nico Losito, General Manager IBM Italia, che interverrà durante la conferenza di apertura.

Il Rettore Virgilio D’Antonio

«Una presenza straordinaria che consolida il valore scientifico degli Innovation Days e la sinergia tra Unisa e IBM, tra le più importanti corporate internazionali che guidano l’innovazione tecnologica mondiale – sottolinea il Rettore Virgilio D’Antonio – IBM sarà uno dei principali partner dell’iniziativa: insieme approfondiremo le nuove frontiere dell’evoluzione tecnologica, delle soluzioni AI, di cloud computing e di computazione quantistica.

L’intervento di Losito sarà di grande ispirazione non solo per le imprese, gli spin-off e le start-up presenti, ma anche per i nostri giovani studenti, a cui cerchiamo di trasferire non solo competenze e formazione, ma anche modelli positivi per imparare a credere nel proprio potenziale e nel valore delle proprie idee, per imprimere un cambiamento che possa influenzare positivamente le comunità e generare progresso economico e sociale».

Modelli organizzativi tra ricerca, imprese e player digitali

L’obiettivo degli Innovation Days è costruire modelli organizzativi capaci di valorizzare la collaborazione scientifica e creativa, con un impatto positivo sulla crescita dell’intero territorio, attraverso la connessione tra la ricerca, le imprese e i grandi player della trasformazione digitale.

Prof Orlando Troisi, delegato Terza Missione

«Design the Future è il claim che abbiamo scelto per la prima edizione, perché l’Ateneo intende affrontare le sfide del futuro come protagonista attivo, creando un ecosistema dell’innovazione, un polo di ricerca avanzata che dialoga con il territorio e mette le proprie conoscenze a servizio delle imprese – evidenzia Orlando Troisi, delegato alla Terza Missione Unisa – È incredibile l’interesse che gli Innovation Days stanno suscitando: da mesi abbiamo intrapreso un’interlocuzione costante con aziende e associazioni di categorie e stiamo ottenendo un feedback di gran lunga superiore alle nostra aspettative.

In occasione degli Innovation Days le piccole e medie imprese avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’università: significa migliorare i propri standard su settori strategici come innovazione e ricerca o promuovere dottorati industriali, con competenze multidisciplinari. Di pomeriggio sarà possibile confrontarsi con i 17 Dipartimenti Unisa. L’Ateneo, attraverso gli Innovation Days, ha l’ambizione di creare un network per la condivisione di esperienze su nuove tecnologie, open innovation, business e finanza, per trasformare le strategie in azioni concrete e creare un nuovo modello di sviluppo che parte da Salerno e si allarga a tutto il Sud».

Nico Losito, General Manager IBM Italia

Nico Losito è General Manager di IBM Italia dal 1° aprile 2026. In precedenza, è stato Vice President Sales di IBM Technology, l’unità di business che comprende software, infrastrutture hardware e servizi professionali di supporto tecnico. In questo ruolo ha guidato un team di professionisti impegnati nel disegnare e implementare le soluzioni tecnologiche di AI e Hybrid Cloud necessarie a realizzare la trasformazione digitale delle principali aziende italiane.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli di leadership in IBM Europe Middle East e Africa. Tra questi, ha guidato l’integrazione in IBM dell’acquisita Red Hat e ha svolto il ruolo di Vice President per il mercato delle piccole e medie imprese in EMEA.

In IBM Italia è stato Direttore Software e Cloud, a capo delle risorse professionali più critiche e strategiche per diversi settori di industria. Dopo anni di esperienza nelle vendite per i grandi clienti, in particolare nei settori Oil & Gas, Energy & Utilities e Finanziario, ha avviato il primo IBM Garage italiano ed è stato Chief Digital Officer, con la missione di guidare la trasformazione digitale delle aziende italiane.

Laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un MBA a Londra, ha frequentato corsi internazionali di specializzazione nella gestione di “mega-deal” al MIT di Boston e ha ottenuto la certificazione di Sales Leader presso l’INSEAD di Fontainebleau in Francia.

Per riservare il proprio posto, è possibile registrarsi al form dedicato:

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