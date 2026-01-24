Bambino con disturbi autistici promosso nonostante parere contrario Asl, Tar condanna scuola

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

Il TAR Campania – sezione di Salerno – con la sentenza n. 78/2026 ha accolto il ricorso di un genitore e annullato la promozione alla classe successiva di un alunno della scuola primaria affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 (handicap grave ex art. 3, c. 3, L. 104/1992).

Il nodo centrale: diagnosi aggiornata vs. PEI  ( Piano Educativo Individualizzato) superato

La controversia nasce da un elemento decisivo:

  • il 20 novembre 2024 la scuola aveva predisposto un PEI basato su una diagnosi del 2017 (confermata nel 2020);
  • il 22 novembre 2024 l’ASL ha emesso una nuova diagnosi funzionale, profondamente diversa e molto più severa.

La nuova valutazione descrive: alterazioni sensoriali marcate; linguaggio ridotto alla frase minima; assenza di comunicazione reciproca e di sorriso sociale; espressioni facciali incongrue; manierismi ed ecolalie immotivate.

Un quadro clinico non più compatibile con quello su cui era stato costruito il PEI.

La scelta della scuola: promozione nonostante la prescrizione ASL

L’ASL aveva indicato chiaramente la necessità di ripetere la classe.

La scuola, invece, ha deciso di promuovere l’alunno sostenendo che: gli obiettivi del PEI erano stati raggiunti; una bocciatura avrebbe potuto “vanificare i progressi”.

Il TAR ha ritenuto questa motivazione insufficiente, perché basata su un PEI costruito su un profilo ormai superato.

Obblighi normativi disattesi

Il TAR richiama due norme fondamentali:

  • D.lgs. . 66/2017, art. 5, c. 4 Il profilo di funzionamento deve essere aggiornato al passaggio di grado e ogni volta che emergono nuove condizioni.
  • DM 182/2020, art. 4, c. 2 Il PEI deve essere sottoposto a verifiche periodiche, con riunione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) almeno una volta tra novembre e aprile.

La scuola avrebbe dovuto: riconvocare il GLO; aggiornare il PEI alla luce della nuova diagnosi; rivalutare la decisione sulla promozione.

Non averlo fatto costituisce, secondo il TAR, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Tribunale conclude che la promozione è stata decisa sulla base di un piano educativo non più aderente alla realtà clinica del minore; che la scuola non ha adeguatamente giustificato la scelta di discostarsi dalla prescrizione dell’ASL;

Il documento di valutazione dell’a.s. 2024/2025 deve essere pertanto annullato.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE