Home Cronaca Bambina di 10 anni dimenticata in autogrill, interviene Polizia Stradale

Bambina di 10 anni dimenticata in autogrill, interviene Polizia Stradale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla Polizia Stradale dopo essere rimasta da sola nell’area di servizio di Sala Consilina (Salerno), lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza.

Secondo quanto ricostruito, la famiglia – diretta in Calabria – si era fermata per una sosta. Ripartiti dall’area di servizio, i genitori si sono accorti poco dopo che la bambina non era risalita in auto.

Impossibilitati a invertire la marcia in autostrada, hanno contattato la Polizia Stradale di Sala Consilina.

Gli agenti hanno raggiunto l’area di servizio e hanno rintracciato la minore, che nel frattempo era stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto.

La bambina è stata poi riconsegnata ai familiari, che avevano raggiunto lo svincolo di Padula per tornare indietro.

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