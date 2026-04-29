La Gioielleria Juliano inaugura uno spazio dedicato ai gioielli di Giovanni Raspini

Nel cuore del centro storico di Salerno, tra le eleganti vetrine di Via Mercanti, la Gioielleria Juliano rappresenta da quasi un secolo un punto di riferimento per chi cerca gioielli di qualità, eleganza e tradizione. Fondata nel 1935, l’attività è oggi giunta alla quarta generazione e continua a distinguersi per una visione che unisce radici solide e apertura verso il design contemporaneo.

Guidata da una passione tramandata nel tempo, la famiglia Juliano ha costruito negli anni una reputazione basata sulla selezione accurata dei prodotti, sulla ricerca delle migliori gemme e su un’attenzione costante alle evoluzioni del gusto e del mercato internazionale. Un percorso che ha sempre valorizzato il Made in Italy, con uno sguardo attento ai brand capaci di esprimere identità, artigianalità e innovazione.

In questo contesto si inserisce l’inaugurazione del nuovo corner dedicato alle creazioni di Giovanni Raspini, in programma il prossimo 30 aprile 2026 alle ore 18:00. Un progetto che segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione della gioielleria salernitana.

Ne abbiamo parlato con Domenico Iuliano, titolare della Gioielleria Juliano.

Domenico, partiamo dall’inizio: cosa rappresenta oggi la Gioielleria Juliano per Salerno?

“La Gioielleria Juliano è molto più di un negozio. È una storia di famiglia che attraversa quattro generazioni e che si intreccia con quella della città. Dal 1935 siamo presenti in Via Mercanti, nel cuore del centro storico, e nel tempo abbiamo costruito un rapporto di fiducia con i nostri clienti, basato sulla qualità, sulla trasparenza e sulla capacità di proporre sempre il meglio.”

Qual è il segreto di una continuità così lunga nel tempo?

“Credo che il segreto sia l’equilibrio tra tradizione e innovazione. Da un lato custodiamo un patrimonio fatto di esperienza, conoscenza e passione. Dall’altro siamo sempre alla ricerca di novità, di brand e collezioni che possano rappresentare al meglio i gusti contemporanei. Non ci limitiamo a vendere gioielli, ma cerchiamo di offrire un’esperienza, un’emozione.”

Arriviamo al nuovo progetto: perché avete scelto proprio Giovanni Raspini?

“Giovanni Raspini è un marchio che incarna perfettamente i valori in cui crediamo. Parliamo di un brand che ha saputo reinterpretare la tradizione orafa italiana in chiave moderna, con uno stile riconoscibile e una forte identità. Le sue creazioni hanno una personalità unica, sono materiche, vive, e raccontano una storia. È esattamente il tipo di proposta che vogliamo portare ai nostri clienti.”

Cosa rappresenta l’apertura del corner dedicato?

“Non è solo uno spazio espositivo in più. È un progetto pensato per valorizzare al massimo il brand e offrire ai clienti un’esperienza immersiva. Abbiamo voluto creare un ambiente dedicato, dove ogni dettaglio – dalla luce alla disposizione dei gioielli – contribuisce a raccontare l’universo Raspini. È un modo per far vivere il prodotto, non solo per mostrarlo.”

Come sarà strutturata l’inaugurazione del 30 aprile?

“Sarà un momento di incontro e condivisione. Invitiamo tutti gli appassionati di gioielli, ma anche chi semplicemente ama il bello, a partecipare. Sarà un’occasione per scoprire le collezioni, vivere l’atmosfera del nuovo corner e brindare insieme a questo nuovo capitolo della nostra storia.”

Quanto è importante oggi il Made in Italy nel vostro lavoro?

“È fondamentale. Il Made in Italy rappresenta qualità, design e cultura. Noi abbiamo sempre dato grande spazio ai brand italiani, perché crediamo che siano in grado di offrire qualcosa di unico. Giovanni Raspini ne è un esempio perfetto: unisce artigianalità, ricerca e innovazione in modo straordinario.”

Guardando al futuro, quali sono gli obiettivi della Gioielleria Juliano?

“Vogliamo continuare a crescere mantenendo la nostra identità. Puntiamo a rafforzare l’esperienza in negozio, ma anche a sviluppare sempre di più il nostro canale online, per raggiungere un pubblico più ampio. L’obiettivo è offrire ai clienti un servizio completo, moderno e di qualità, senza mai perdere il valore umano che ci contraddistingue.”

L’inaugurazione del corner Giovanni Raspini rappresenta quindi non solo un evento, ma un segnale chiaro: la Gioielleria Juliano continua a evolversi, restando fedele alla propria storia e allo stesso tempo aperta alle nuove tendenze del design e del mercato.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la gioielleria contemporanea e desidera scoprire da vicino l’eccellenza del Made in Italy.

Gioielleria Juliano

📍 Via Mercanti 45, Salerno

📅 30 aprile 2026

🕕 Ore 18:00

🌐 juliano.it

🌐gioieweb.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...