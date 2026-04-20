Nasce Delegazione Confcommercio di Amalfi

Si è ufficialmente costituita la Delegazione Confcommercio di Amalfi, un passo significativo per il rafforzamento della rappresentanza delle imprese del territorio e per la promozione del tessuto economico locale. Un’iniziativa che prende forma grazie anche alla partecipazione attiva di una rete di oltre 30 negozianti, espressione concreta di un sistema imprenditoriale vivace, diffuso e desideroso di fare squadra.

Alla guida della nuova delegazione è stato nominato coordinatore Francesco Gambardella, affiancato da Marco Aceto e Bartolo Lauro, promotori di una visione condivisa.

Il gruppo lavorerà in sinergia con la rete dei commercianti aderenti per rappresentare in modo strutturato le esigenze delle imprese, favorire il dialogo con le istituzioni e promuovere iniziative concrete a sostegno dello sviluppo economico e turistico di un territorio fertile.

La nascita della delegazione non è soltanto un atto formale, ma il risultato di un percorso tracciato dagli operatori locali che hanno scelto di unirsi per contare di più e mettere a segno proposte incisive. La rete dei 30 negozianti rappresenta infatti un primo nucleo solido su cui costruire una comunità imprenditoriale ancora più ampia, capace di valorizzare le eccellenze locali, coordinare strategie comuni e affrontare con maggiore incisività le sfide di un mercato sempre più competitivo e dinamico.

“Questa delegazione nasce con un obiettivo preciso: dare forza e rappresentanza reale alle imprese di Amalfi. Saremo un punto di riferimento stabile, capace di incidere nei processi decisionali e di portare risultati concreti per il territorio” – ha spiegato il coordinatore, Francesco Gambardella.

“È il momento di alzare il livello del confronto e della proposta – aggiunge Marco Aceto –. Le imprese hanno bisogno di risposte rapide, visione strategica e azioni efficaci. Lavoreremo per costruire un dialogo costante con le istituzioni e trasformare le esigenze degli operatori in interventi concreti”. Novità da mettere subito in campo, come sottolineato da Bartolo Lauro: “Amalfi deve rafforzare il proprio sistema economico in modo moderno e competitivo. Il nostro impegno sarà orientato a creare rete tra le imprese, sostenere l’innovazione e tutelare chi ogni giorno contribuisce alla vitalità economica del territorio”.

Con questa nuova delegazione, Confcommercio Campania nel distretto provinciale di Salerno conferma il proprio impegno a supporto delle attività locali, rafforzando la propria presenza in un’area strategica come la Costiera Amalfitana e puntando su collaborazione, rappresentanza e visione condivisa come leve fondamentali per la crescita del territorio.

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