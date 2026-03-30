Il Dottor Daniele Trimarchi eletto nuovo Presidente di “Federmanager Salerno”.

Di
Aniello Palumbo
-
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Il Dottor Daniele Trimarchi, figura di spicco nel panorama manageriale salernitano è il nuovo Presidente di “Federmanager Salerno”, l’associazione che tutela in modo esclusivo e unitario i Dirigenti Industriali della Provincia di Salerno. È stato eletto all’unanimità nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Direttivo di “Federmanager Salerno”, convocata per deliberare il rinnovo dei vertici dell’organizzazione territoriale a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente uscente, l’Ingegnere Armando Indennimeo, che è attualmente Presidente Nazionale “Assidai”. Il neopresidente Trimarchi, già membro attivo del Consiglio Direttivo, assume l’incarico con l’obiettivo di proseguire il percorso di valorizzazione delle competenze dirigenziali nel territorio salernitano. La sua nomina segna un passaggio di testimone nel segno della continuità operativa e del rafforzamento del ruolo di Federmanager come interlocutore chiave per lo sviluppo economico della provincia. Il Consiglio ha espresso un profondo ringraziamento all’ingegnere Armando Indennimeo per l’impegno, la dedizione e i traguardi raggiunti durante il suo mandato, sottolineando il contributo fondamentale dato alla crescita e al prestigio dell’Associazione. Il neo-eletto Presidente Daniele Trimarchi, emozionato, ha ringraziato i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i soci: “È per me un onore assumere questo incarico. Ringrazio il Consiglio e i soci per la fiducia e l’ingegner Indennimeo per il lavoro svolto finora. In un mercato del lavoro in continua evoluzione, la nostra priorità resta la tutela e la promozione del management, motore indispensabile per l’innovazione e la competitività delle imprese del nostro territorio”.          Aniello Palumbo

 

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE