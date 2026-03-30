Il Dottor Daniele Trimarchi eletto nuovo Presidente di “Federmanager Salerno”.

Il Dottor Daniele Trimarchi, figura di spicco nel panorama manageriale salernitano è il nuovo Presidente di “Federmanager Salerno”, l’associazione che tutela in modo esclusivo e unitario i Dirigenti Industriali della Provincia di Salerno. È stato eletto all’unanimità nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Direttivo di “Federmanager Salerno”, convocata per deliberare il rinnovo dei vertici dell’organizzazione territoriale a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente uscente, l’Ingegnere Armando Indennimeo, che è attualmente Presidente Nazionale “Assidai”. Il neopresidente Trimarchi, già membro attivo del Consiglio Direttivo, assume l’incarico con l’obiettivo di proseguire il percorso di valorizzazione delle competenze dirigenziali nel territorio salernitano. La sua nomina segna un passaggio di testimone nel segno della continuità operativa e del rafforzamento del ruolo di Federmanager come interlocutore chiave per lo sviluppo economico della provincia. Il Consiglio ha espresso un profondo ringraziamento all’ingegnere Armando Indennimeo per l’impegno, la dedizione e i traguardi raggiunti durante il suo mandato, sottolineando il contributo fondamentale dato alla crescita e al prestigio dell’Associazione. Il neo-eletto Presidente Daniele Trimarchi, emozionato, ha ringraziato i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i soci: “È per me un onore assumere questo incarico. Ringrazio il Consiglio e i soci per la fiducia e l’ingegner Indennimeo per il lavoro svolto finora. In un mercato del lavoro in continua evoluzione, la nostra priorità resta la tutela e la promozione del management, motore indispensabile per l’innovazione e la competitività delle imprese del nostro territorio”. Aniello Palumbo

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