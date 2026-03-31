Incidente sul lavoro, muore operaio a Bellizzi

Un drammatico incidente, ancora una vittima sul luogo di lavoro. Una lunga sequenza che non si arresta quella delle morti bianche.

Questa volta è accaduto in provincia di Salerno. Aveva 49 anni, Ciro Di Martino. Originario di Montecorvino Rovella, prestava la sua opera all’interno del capannone di un ovattificio nell’area industriale del comune di Bellizzi.

Stando a una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe stato schiacciato da una pressa. L’impatto con il macchinario è stato fatale. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i soccorsi. I sanitari arrivati in fabbrica non hanno potuto far altro che accertarne la morte.

Sul posto anche il medico legale e il magistrato di turno. Indagano i carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nello stabilimento. Sarà l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria a fare luce sulle cause del decesso del lavoratore.

La tragica morte di Ciro Di Martino, deceduto mentre lavorava all’interno di uno stabilimento tessile specializzato nella produzione di ovatta a Bellizzi, ha scosso profondamente la comunità lavorativa della Campania Sud. La Femca Cisl Campania Sud, insieme alle Rsa aziendali, ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente che ha causato la scomparsa del lavoratore, sottolineando ancora una volta l’urgenza di una cultura della sicurezza sul lavoro senza compromessi.

«Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro collega – dichiarano Gerardo Giliberti e Fabio Giordano della Femca Cisl Campania Sud – e ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi in questo momento di grande dolore. La vita dei lavoratori vale più di qualsiasi obiettivo produttivo o commerciale, e la sicurezza sul lavoro non può e non deve essere oggetto di trattative».

La Femca Cisl Campania Sud ha annunciato il proprio impegno a sostenere la famiglia di Ciro Di Martino e a lottare affinché vengano garantite giustizia e sicurezza sul lavoro. «Chiediamo all’azienda di fermare immediatamente tutti gli impianti – aggiungono Giliberti e Giordano – per rispetto della memoria di Ciro e della sua famiglia».

Solidarietà e vicinanza sono arrivate anche dalla Cisl Salerno, guidata dalla segretaria generale Marilina Cortazzi, che ha ribadito la necessità di rafforzare la cultura della sicurezza e di non tollerare più rischi evitabili sui luoghi di lavoro.

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