Solidarietà, il Reggimento Logistico “Garibaldi” porta le uova di Pasqua ai bambini del Ruggi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il personale del Reggimento Logistico “Garibaldi” ha donato, ieri pomeriggio, delle uova di Pasqua ai piccoli pazienti dei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

La distribuzione si è svolta in un clima di grande sensibilità e partecipazione, a dimostrazione del valore prodotto dalla collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio nel promuovere iniziative di questo tipo. Alla consegna ha preso parte il Colonnello Alessio de Gennaro, Comandante del Reggimento, accompagnato da una rappresentanza di donne e uomini del Reparto.

Le uova di Pasqua sono state acquistate grazie ai fondi raccolti durante le iniziative solidali promosse dalla European Neuroblastoma Association (ENEA), finalizzate al sostegno della ricerca e delle attività dedicate ai piccoli pazienti affetti da neuroblastoma.

La presenza dell’Esercito ha testimoniato, ancora una volta, l’impegno delle istituzioni nel sostenere la comunità e nel garantire vicinanza a chi affronta momenti difficili, regalando un momento di gioia e serenità ai piccoli e alle loro famiglie.

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