Solidarietà, il Reggimento Logistico “Garibaldi” porta le uova di Pasqua ai bambini del Ruggi

Il personale del Reggimento Logistico “Garibaldi” ha donato, ieri pomeriggio, delle uova di Pasqua ai piccoli pazienti dei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

La distribuzione si è svolta in un clima di grande sensibilità e partecipazione, a dimostrazione del valore prodotto dalla collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio nel promuovere iniziative di questo tipo. Alla consegna ha preso parte il Colonnello Alessio de Gennaro, Comandante del Reggimento, accompagnato da una rappresentanza di donne e uomini del Reparto.

Le uova di Pasqua sono state acquistate grazie ai fondi raccolti durante le iniziative solidali promosse dalla European Neuroblastoma Association (ENEA), finalizzate al sostegno della ricerca e delle attività dedicate ai piccoli pazienti affetti da neuroblastoma.

La presenza dell’Esercito ha testimoniato, ancora una volta, l’impegno delle istituzioni nel sostenere la comunità e nel garantire vicinanza a chi affronta momenti difficili, regalando un momento di gioia e serenità ai piccoli e alle loro famiglie.

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