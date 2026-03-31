Accoglienza della reliquia di San Carlo Acutis e testimonianza di Antonia Salzano a Mariconda

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda di Salerno,
annuncia con gioia l’accoglienza della reliquia di San Carlo Acutis, giovane testimone
della fede profondamente legato all’Eucaristia, figura luminosa per le nuove
generazioni.

L’evento si terrà martedì 19 maggio 2026 e si inserisce nel cammino pastorale della
comunità e della diocesi, con una particolare attenzione ai giovani e ai ministranti.

Il programma della giornata prevede:
• Ore 17.00 – Festa diocesana dei Ministranti
• Ore 19.00 – Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Andrea Bellandi,
Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno
• Ore 20.00 – Accoglienza della reliquia di San Carlo Acutis, consegnata da
Antonia Salzano, madre del Santo, che offrirà la sua testimonianza
• A seguire: concerto–preghiera con il gruppo Kantiere Kairòs

La presenza della reliquia rappresenta un dono di grazia per l’intera comunità ecclesiale
e un invito a riscoprire la centralità dell’Eucaristia nella vita cristiana. In particolare, la
figura di Carlo Acutis continua a parlare ai giovani, mostrando come sia possibile
vivere una fede autentica e concreta anche nel tempo presente.

La Parrocchia invita fedeli, famiglie, gruppi e realtà ecclesiali del territorio a
partecipare a questo momento di intensa spiritualità e comunione.

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