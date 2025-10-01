La Sindone Salernitana, domenica 12 al Museo Diocesano

Si terrà a Salerno, domenica 12 ottobre, alle ore 17:00, presso il Museo Diocesano “San Matteo”, il convegno incentrato sulla Sindone di Salerno e sulla tecnica di produzione delle copie dall’originale torinese.
L’evento è organizzato dall’ing. Aniello Ragone, esponente del Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni e autore del saggio La Sindone di Salerno (pubblicato sull’ultimo numero della Rassegna Storica Salernitana), in collaborazione con il prestigioso Centro Internazionale di Studi sulla Sindone di Torino.
In seguito alle ricerche dell’ing. Ragone, edite nel saggio, si fa luce sulla storia della reliquia da sempre attribuita ad un dono di Casa Savoia. Dai nuovi dati si conosce il committente della reliquia per contatto, datata al 1665, e la motivazione dell’arrivo a Salerno.
La copia, per secoli all’ex Monastero di San Michele Arcangelo di Salerno, è oggi conservata presso il Museo Diocesano.
Con l’autore del saggio interverranno: Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno – Campagna – Acerno; la dott.ssa Michela Sessa, segretario della Società Salernitana di Storia Patria; l’arch. Carmen Rossomando, direttrice del Museo Diocesano “San Matteo”; il prof. Gian Maria Zaccone, direttore del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone e il dott. Federico Valle, esponente del predetto Centro. Modererà il giornalista Aniello Palumbo.
Al convegno, con ingresso libero, sarà esposta la copia seicentesca di Salerno.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.