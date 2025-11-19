Prima edizione del Presepe Vivente di Taverne a Nocera Superiore

Prenderà il via quest’anno la prima edizione del Presepe Vivente di Taverne, ideato e promosso dall’associazione culturale “Uno, nessuno e centomila”. L’iniziativa, che si terrà nella suggestiva via Taverne, situata nel Comune di Nocera Superiore, ha sin da subito raccolto un forte consenso da parte della cittadinanza e del territorio. Numerosi giovani si sono impegnati attivamente nella realizzazione del progetto, coinvolgendo don Giuseppe Perano e l’oratorio parrocchiale in un percorso di condivisione che unisce fede, tradizione e senso di appartenenza. L’evento si svolgerà in due serate: venerdì 26 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, dalle ore 18:00 alle 23:00.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo il 26 dicembre alle ore 18:00, dando inizio a un itinerario ricco di suggestioni e ambientazioni storiche. L’atmosfera sarà ulteriormente impreziosita dai mercatini di Natale, che offriranno ai visitatori prodotti tipici e manufatti artigianali. Lungo il percorso sarà possibile ammirare antichi mestieri e scene di vita quotidiana, riprodotti con cura e attenzione ai dettagli, per far rivivere il fascino del passato.

Il presidente dell’associazione, Salvato, desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla professoressa Anna Zarrella, referente del progetto, per la passione e la competenza con cui ha guidato il gruppo di lavoro, e a tutti i giovani di Taverne che, con dedizione e spirito di servizio, hanno contribuito alla realizzazione di un evento volto a valorizzare l’identità storico-culturale del territorio.

Il Presepe Vivente di Taverne si svolgerà con il patrocinio del Comune di Nocera Superiore. È stata inoltre presentata formale richiesta di chiusura del tratto di via Taverne interessato dall’evento, al fine di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza e serenità per i partecipanti e i visitatori.

L’associazione “Uno, nessuno e centomila” auspica che questa prima edizione possa rappresentare l’inizio di una tradizione da tramandare nel tempo, invitando l’intera cittadinanza a partecipare e condividere insieme la magia e il significato autentico del Natale.

